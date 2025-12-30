https://ria.ru/20251230/svo-2065623364.html
ВС России нанесли поражение объектам энергетики ВСУ
Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики Украины, используемым в интересах военно-промышленного комплекса, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2025
