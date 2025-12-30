https://ria.ru/20251230/svo-2065622133.html
ВС России освободили населенный пункт Лукьяновское в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Лукьяновское в Запорожской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:22:00+03:00
