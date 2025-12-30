Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне группировки войск "Север" - РИА Новости, 30.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 30.12.2025 (обновлено: 12:23 30.12.2025)
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне группировки войск "Север"
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне группировки войск "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.12.2025
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне группировки войск "Север"

МО РФ: ВСУ потеряли до 200 военных в зоне группировки войск "Север"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Бариловка, Грабовское, Искрисковщина и Павловка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Старица Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов, материальных средств и горюче-смазочных материалов", - отмечает Минобороны РФ.
Уничтоженный танк Леопард 1 ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Месяц катастрофы": на Западе заявили о переломном моменте для Украины
