ВСУ потеряли до 200 военных в зоне группировки войск "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.12.2025
