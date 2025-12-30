"Уничтожит все". На Западе рассказали о неожиданной помощи России в СВО

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Оказывая помощь Украине, Запад тем самым помогает России уничтожать потенциал противника, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
"России важны не территории, а уничтожение военного потенциала противника. <…> Так что Запад, оказывая помощь Украине, играет на руку России, помогая ей в решении ее главной военной задачи. <…> Если Запад продолжит эту помощь, Россия в итоге уничтожит буквально все, что необходимо для оказания сопротивления", — отметил он.
По мнению полковника, Россия нацелена на долгосрочную перспективу.
"Запад же смотрит только на то, что у него под носом. И поскольку Кремль так не делает, нам иногда кажется, что Россия терпит неудачу", — добавил Бо.
По данным Минобороны, за последние сутки российские войска освободили три населенных пункта — Диброва в ДНР, Богуславка в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1360 военнослужащих, средства ПВО России сбили две ракеты "Гром" и 140 БПЛА.
