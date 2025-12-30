Рейтинг@Mail.ru
В России начали выпускать свечи зажигания под брендом Cordiant
12:00 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/svechi-2065496018.html
В России начали выпускать свечи зажигания под брендом Cordiant
В России начали выпускать свечи зажигания под брендом Cordiant
В России начали выпускать свечи зажигания под брендом Cordiant
Холдинг "Кордиант" будет поставлять на рынок под собственным брендом свечи зажигания, произведенные на заводе в Энгельсе. РИА Новости, 30.12.2025
энгельс
завод
энгельс
2025
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065492512_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1f325388763d0114f12dd97cedd2164.jpg
1920
1920
true
энгельс, завод
Энгельс, Завод

В России начали выпускать свечи зажигания под брендом Cordiant

Свечи зажигания под брендом Cordiant
© Фото предоставлено пресс-службой "Кордиант"
Свечи зажигания под брендом Cordiant
Холдинг "Кордиант" будет поставлять на рынок под собственным брендом свечи зажигания, произведенные на заводе в Энгельсе.
В августе этого года холдинг объявил о создании зонтичного бренда Cordiant для свечей зажигания и зарегистрировал товарный знак.
Мощность завода в Энгельсе составляет 100 миллионов свечей в год. До апреля 2023 года предприятие ООО "Энгельс Свечи зажигания" (ранее ООО "Роберт Бош Саратов") входило в состав концерна Bоsch и выпускало продукцию под брендом Bosch, затем - под маркой Meteor и хорошо известного бренда ЭЗ. Осенью 2024 года площадка перешла под управление холдинга "Кордиант".

Широкий ассортимент

Под брендом Cordiant налажен выпуск широкого ассортимента свечей зажигания с применением специальных сплавов на основе никеля, иттрия, а также драгметаллов: платины и иридиевых сплавов. Например, свеча из "черной" линейки с драгоценными металлами может работать значительно дольше обычных свечей. Есть также варианты с несколькими электродами и версии с V-образной канавкой на боковом электроде, которая улучшает искрообразование и упрощает воспламенение воздушно-топливной смеси.
"Кордиант" производит свечи практически для всех автомобилей - отечественных и импортных. Целью стратегии компании является дальнейшее расширение продуктовой линейки с акцентом на высокое качество, чтобы полностью удовлетворить спрос владельцев автомобилей всех марок и стран производства и обеспечить 100% покрытие действующего автопарка страны.

Проверенные временем технологии и методики

ООО "Энгельс Свечи зажигания" относится к предприятиям полного цикла. На заводе реализуются все этапы изготовления продукта – от разработки материалов и контроля качества сырья до испытаний на собственных стендах для проверки функциональных характеристик свечей. Все процессы базируются на методиках, утвержденных в период, когда предприятие еще принадлежало компании Bosch.
Благодаря сохранению высокой культуры производства на предприятии и соответствию национальному и международному стандартам свечи зажигания Cordiant отличаются тем же высоким уровнем качества, что всегда был характерен для свечей Bosch и Meteor.
Продукция завода под брендом Сordiant является не просто заменой, а полноценным преемником стандартов Bosch. Этот статус подтверждается успешным сотрудничеством с ведущими российскими автопроизводителями. Ярким примером служит разработка специальных свечей зажигания для автомобиля "Аурус", которые обладают усовершенствованной конструкцией: новым типом корпуса, ориентированным боковым электродом и платиновыми сплавами на электродах. Таким образом, уверенная работа мощного битурбированного двигателя V8 в представительском лимузине — это во многом результат труда инженеров из Энгельса.

Системные меры по борьбе с контрафактом

В настоящий момент на рынке автозапчастей много контрафакта. С целью защиты потребителя от подделок предприятие ООО "Энгельс Свечи зажигания" участвует в пилотном проекте по цифровой маркировке "Честный знак", в рамках которого каждая свеча получает свой цифровой код, который невозможно подделать.
Для конечных потребителей компания также запустила программу "Безусловная гарантия" на все свечи зажигания Cordiant: в течение 60 дней с момента покупки потребитель может обратиться за компенсацией в виде замены изделия на новое с идентичными характеристиками. Программа действует на территории Российской Федерации, является дополнительной по отношению к основной гарантии (24 месяца) и применяется при соблюдении условий регистрации и эксплуатации, установленных правилами программы.
Справка о заводе
Энгельсский завод был открыт в 1942 году и с тех пор прошел путь от выпуска керамической посуды для химической промышленности до высокотехнологичного производства свечей зажигания с лазерной приваркой иридия. В состав концерна Bosch производственная площадка вошла в 1996 году – это стало мощным стимулом к повышению стандартов качества на предприятии. За годы работы с Bosch предприятие стало одним из трех мировых производителей индустриальных свечей, а к 2021 году поставляло автомобильные свечи зажигания более чем в 150 стран мира.
Даже после ухода концерна с российского рынка оборудование, технологии и компетенции остались прежними, поэтому покупатели могут быть уверены: свечи зажигания Cordiant ничем не уступают прежним моделям Bosch по качеству. В подтверждение стоит отметить, что Энгельсский завод сертифицирован по ISO 9001, ГОСТ Р 58139 и имеет письмо о соответствии IATF 16949 – международному стандарту автомобильной промышленности.
Реклама, ООО "Энгельс Свечи зажигания", ИНН 6449069048, erid: F7NfYUJCUneTUTHAcht3
 
