В Ереване суд арестовал генсека партии "Отечество", сообщил адвокат
20:57 30.12.2025 (обновлено: 20:59 30.12.2025)
В Ереване суд арестовал генсека партии "Отечество", сообщил адвокат
В Ереване суд арестовал генсека партии "Отечество", сообщил адвокат
в мире, армения, ереван
В мире, Армения, Ереван
В Ереване суд арестовал генсека партии "Отечество", сообщил адвокат

Наручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на два месяца задержанного накануне генерального секретаря армянской оппозиционной партии "Отечество" Хачика Галстяна, сообщил журналистам его адвокат Сос Акопян.
Лидер партии "Отечество", бывший глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян сообщил 29 декабря об обыске в квартире Галстяна. Он назвал это очередным политическим преследованием. Позднее защита Галстяна заявила о его задержании. В антикоррупционном комитете Армении сообщили, что оппозиционер проходит по делу о подкупе избирателей во время муниципальных выборов в городе Вагаршапат. Галстян свою вину не признает. Защита утверждает, что никаких доказательств у антикоррупционного комитета нет.
"Суд арестовал Галстяна на два месяца. Мы считаем это решение несправедливым и незаконным и обязательно обжалуем его", - заявил Акопян.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Карапетяна переведут под домашний арест, заявил адвокат
