В Ереване суд арестовал генсека партии "Отечество", сообщил адвокат

ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на два месяца задержанного накануне генерального секретаря армянской оппозиционной партии "Отечество" Хачика Галстяна, сообщил журналистам его адвокат Сос Акопян.

"Суд арестовал Галстяна на два месяца. Мы считаем это решение несправедливым и незаконным и обязательно обжалуем его", - заявил Акопян.