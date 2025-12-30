Рейтинг@Mail.ru
В Москве суд 12 января начнет рассматривать дело комика Останина* - РИА Новости, 30.12.2025
20:54 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/sud-2065773503.html
В Москве суд 12 января начнет рассматривать дело комика Останина*
Мещанский суд Москвы 12 января начнет рассматривать дело стендап-комика Артемия Останина*, обвиняемого в оскорблении чувств верующих, свидетельствуют данные... РИА Новости, 30.12.2025
россия
москва
В Москве суд 12 января начнет рассматривать дело комика Останина*

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы 12 января начнет рассматривать дело стендап-комика Артемия Останина*, обвиняемого в оскорблении чувств верующих, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Судебное заседание назначено на 12 января 2026 года в 14.30",- говорится в документах.
Останин* обвиняется по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Правоохранители установили, что 7 марта Останин*, находясь в одном из развлекательных заведений на улице Садовая-Черногрязская, выражая явное неуважение к обществу, публично выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Видеозапись выступления позднее была размещена его сообщниками на одном из видеохостингов в интернете.
Кроме этого, Останин*, негативно относясь к людям, получившим увечья и утратившим трудоспособность, 15 марта в ходе публичного выступления в Москве, запись которого была опубликована в интернете, высказывал в отношении них враждебные комментарии, совершив действия, направленные на унижение достоинства человека, с угрозой применения насилия.
Останина* арестовали в марте. Он и его защита просили о домашнем аресте. Среди прочего подчеркивалось, что во время задержания Останин* был "подвергнут избиению", получил травмы. Кроме того, его адвокат Вероника Полякова сообщала РИА Новости, что стендап-комик не признает вину по делу о разжигании ненависти.
В июне Останина* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
