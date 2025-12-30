В Москве суд 12 января начнет рассматривать дело комика Останина*

Правоохранители установили, что 7 марта Останин*, находясь в одном из развлекательных заведений на улице Садовая-Черногрязская, выражая явное неуважение к обществу, публично выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Видеозапись выступления позднее была размещена его сообщниками на одном из видеохостингов в интернете.

Останина* арестовали в марте. Он и его защита просили о домашнем аресте. Среди прочего подчеркивалось, что во время задержания Останин* был "подвергнут избиению", получил травмы. Кроме того, его адвокат Вероника Полякова сообщала РИА Новости, что стендап-комик не признает вину по делу о разжигании ненависти.