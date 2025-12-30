Рейтинг@Mail.ru
Экс-начальника саратовской тюрьмы осудили на 21 год за пытки - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/sud-2065757189.html
Экс-начальника саратовской тюрьмы осудили на 21 год за пытки
Экс-начальника саратовской тюрьмы осудили на 21 год за пытки - РИА Новости, 30.12.2025
Экс-начальника саратовской тюрьмы осудили на 21 год за пытки
Московский областной суд приговорил бывшего начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко к 21 году колонии по делу о пытках в пенитенциарном... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T19:08:00+03:00
2025-12-30T19:08:00+03:00
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
сергей мальцев
московский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
матросская тишина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594944995_0:377:2968:2047_1920x0_80_0_0_e7e02064eafa3cc41af4a6e8cab8cefb.jpg
https://ria.ru/20251230/sud-2065749195.html
https://ria.ru/20251230/prigovor-2065726889.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594944995_398:470:2501:2047_1920x0_80_0_0_64ce26d2868255a81d2f652ee45acd13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, сергей мальцев, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), матросская тишина
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Сергей Мальцев, Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Матросская тишина
Экс-начальника саратовской тюрьмы осудили на 21 год за пытки

Суд приговорил экс-главу саратовской тюрьмы Гаценко к 21 году колонии за пытки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Московского областного суда
Здание Московского областного суда - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание Московского областного суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Московский областной суд приговорил бывшего начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко к 21 году колонии по делу о пытках в пенитенциарном учреждении, один из остальных шести фигурантов дела получил пожизненный срок, сообщили РИА Новости в суде.
Скандал с сексуальным насилием в саратовской областной туберкулезной больнице (ОТБ-1) оказался в центре внимания осенью 2021 года. СК возбудил ряд дел, своих постов лишились Гаценко и другие офицеры. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что следствие установило 44 эпизода преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, вымогательствами, убийствами и превышением должностных полномочий. По версии следствия, бывшие начальник учреждения и начальник отдела безопасности создали преступную группу с целью устрашения осужденных и вымогательства денег, с ними действовали и осужденные, которые "совершали противоправные действия" в отношении других осужденных. Дело рассматривалось в Московском областном суде.
Силовики задержали девушку, пытавшуюся подорвать машину российского военнослужащего в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Суд арестовал девушку за попытку взорвать машину военного в Ставрополе
Вчера, 18:24
"Суд признал фигурантов уголовного дела виновными и назначил наказание Павлу Гаценко - в виде лишения свободы сроком на 21 год, Сергею Мальцеву - лишения свободы сроком на 16 лет, Сергею Ананьеву - пожизненного лишения свободы, Александру Крайнову - лишения свободы сроком на 12 лет, Сергею Линкевичу - лишения свободы сроком на 16 лет, в соответствии со статьей 70 УК РФ (по совокупности приговоров - ред.) на 18 лет, Ильдару Мухаметзянову - лишения свободы сроком на 17 лет, Виталию Янину - лишения свободы сроком на 22 года", - сказали в пресс-службе суда.
Согласно приговору, преступная группа начала промышлять в ОТБ-1 не позднее 1 июня 2019 года. В нее были вовлечены осужденные из числа добровольно сотрудничающих с администрацией учреждения, так называемые "активисты", в том числе получивший пожизненный срок Ананьев. Участники организованной группы из числа осужденных в соответствии с отведенными ролями непосредственно совершали сексуальное насилие в отношении иных осужденных в ОТБ-1 "с целью их устрашения и получении сведений о предполагаемом бунте".
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что восьмой фигурант этого дела Виктор Шеянов в декабре 2024 года был обнаружен мертвым в камере столичного СИЗО-1 "Матросская тишина", каких-либо следов на теле погибшего не нашли. В ГУФСИН по Москве уточнили агентству, что его смерть, предварительно, наступила из-за хронических заболеваний.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Суд вынес приговор по делу о крупном хищении на оборонном заказе
Вчера, 17:15
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСергей МальцевМосковский областной судСледственный комитет России (СК РФ)Матросская тишина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала