Экс-начальника саратовской тюрьмы осудили на 21 год за пытки

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Московский областной суд приговорил бывшего начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко к 21 году колонии по делу о пытках в пенитенциарном учреждении, один из остальных шести фигурантов дела получил пожизненный срок, сообщили РИА Новости в суде.
Скандал с сексуальным насилием в саратовской областной туберкулезной больнице (ОТБ-1) оказался в центре внимания осенью 2021 года. СК возбудил ряд дел, своих постов лишились Гаценко и другие офицеры. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что следствие установило 44 эпизода преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, вымогательствами, убийствами и превышением должностных полномочий. По версии следствия, бывшие начальник учреждения и начальник отдела безопасности создали преступную группу с целью устрашения осужденных и вымогательства денег, с ними действовали и осужденные, которые "совершали противоправные действия" в отношении других осужденных. Дело рассматривалось в Московском областном суде.
"Суд признал фигурантов уголовного дела виновными и назначил наказание Павлу Гаценко - в виде лишения свободы сроком на 21 год, Сергею Мальцеву - лишения свободы сроком на 16 лет, Сергею Ананьеву - пожизненного лишения свободы, Александру Крайнову - лишения свободы сроком на 12 лет, Сергею Линкевичу - лишения свободы сроком на 16 лет, в соответствии со статьей 70 УК РФ (по совокупности приговоров - ред.) на 18 лет, Ильдару Мухаметзянову - лишения свободы сроком на 17 лет, Виталию Янину - лишения свободы сроком на 22 года", - сказали в пресс-службе суда.
Согласно приговору, преступная группа начала промышлять в ОТБ-1 не позднее 1 июня 2019 года. В нее были вовлечены осужденные из числа добровольно сотрудничающих с администрацией учреждения, так называемые "активисты", в том числе получивший пожизненный срок Ананьев. Участники организованной группы из числа осужденных в соответствии с отведенными ролями непосредственно совершали сексуальное насилие в отношении иных осужденных в ОТБ-1 "с целью их устрашения и получении сведений о предполагаемом бунте".
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что восьмой фигурант этого дела Виктор Шеянов в декабре 2024 года был обнаружен мертвым в камере столичного СИЗО-1 "Матросская тишина", каких-либо следов на теле погибшего не нашли. В ГУФСИН по Москве уточнили агентству, что его смерть, предварительно, наступила из-за хронических заболеваний.