Экс-начальника саратовской тюрьмы осудили на 21 год за пытки

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Московский областной суд приговорил бывшего начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко к 21 году колонии по делу о пытках в пенитенциарном учреждении, один из остальных шести фигурантов дела получил пожизненный срок, сообщили РИА Новости в суде.

Согласно приговору, преступная группа начала промышлять в ОТБ-1 не позднее 1 июня 2019 года. В нее были вовлечены осужденные из числа добровольно сотрудничающих с администрацией учреждения, так называемые "активисты", в том числе получивший пожизненный срок Ананьев. Участники организованной группы из числа осужденных в соответствии с отведенными ролями непосредственно совершали сексуальное насилие в отношении иных осужденных в ОТБ-1 "с целью их устрашения и получении сведений о предполагаемом бунте".