Суд арестовал девушку за попытку взорвать машину военного в Ставрополе

ПЯТИГОРСК, 30 дек – РИА Новости. Суд на 2 месяца арестовал девушку, ранее задержанную сотрудниками ФСБ при попытке взорвать машину военнослужащего в Ставрополе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.