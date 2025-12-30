Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал девушку за попытку взорвать машину военного в Ставрополе - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 30.12.2025 (обновлено: 18:25 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/sud-2065749195.html
Суд арестовал девушку за попытку взорвать машину военного в Ставрополе
Суд арестовал девушку за попытку взорвать машину военного в Ставрополе - РИА Новости, 30.12.2025
Суд арестовал девушку за попытку взорвать машину военного в Ставрополе
Суд на 2 месяца арестовал девушку, ранее задержанную сотрудниками ФСБ при попытке взорвать машину военнослужащего в Ставрополе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T18:24:00+03:00
2025-12-30T18:25:00+03:00
происшествия
ставрополь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064786407_0:74:456:330_1920x0_80_0_0_9fbd5279c0975a9844cc66d870be0d15.jpg
https://ria.ru/20251227/zhitelnitsa-2065028699.html
ставрополь
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064786407_0:0:440:330_1920x0_80_0_0_4118c063a820d78e0abcd7fc9f248fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставрополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), краснодарский край
Происшествия, Ставрополь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Краснодарский край
Суд арестовал девушку за попытку взорвать машину военного в Ставрополе

Суд на 2 месяца арестовал девушку за попытку взорвать машину военного

© РИА НовостиСиловики задержали девушку, пытавшуюся подорвать машину российского военнослужащего в Ставрополе
Силовики задержали девушку, пытавшуюся подорвать машину российского военнослужащего в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости
Силовики задержали девушку, пытавшуюся подорвать машину российского военнослужащего в Ставрополе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЯТИГОРСК, 30 дек – РИА Новости. Суд на 2 месяца арестовал девушку, ранее задержанную сотрудниками ФСБ при попытке взорвать машину военнослужащего в Ставрополе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Ранее задержанная сотрудниками ФСБ РФ девушка, пытавшаяся взорвать машину военнослужащего в Ставрополе, арестована судом на 2 месяца", – сказал собеседник агентства.
Утром 26 декабря ФСБ РФ сообщила о задержании жительницы Краснодарского края, которая по заданию спецслужб киевского режима должна была прикрепить самодельное взрывное устройство к машине военного в Ставрополе. При попытке реализации преступного замысла девушку 2007 года рождения задержали силовики. Следствие установило, что задержанная попала под влияние мошенников, угрожавших ей уголовным преследованием.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
ФСБ рассказала подробности о жительнице Донецка, задержанной за шпионаж
27 декабря, 09:54
 
ПроисшествияСтавропольРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Краснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала