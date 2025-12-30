Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве отказался арестовать активы Unicredit на 2,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/sud-2065737223.html
Суд в Москве отказался арестовать активы Unicredit на 2,5 миллиарда рублей
Суд в Москве отказался арестовать активы Unicredit на 2,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.12.2025
Суд в Москве отказался арестовать активы Unicredit на 2,5 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы отказал столичному ООО "Деметра", просившему арестовать активы трех структур итальянской банковской группы Unicredit в пределах более 2,5 РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T17:43:00+03:00
2025-12-30T17:43:00+03:00
москва
россия
unicredit group
юникредит банк
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046141736_0:0:2953:1661_1920x0_80_0_0_8ac4534863da5ef0d7238d14b42a7a12.jpg
https://ria.ru/20251230/prigovor-2065726889.html
https://ria.ru/20251230/sud-2065718568.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046141736_372:0:2587:1661_1920x0_80_0_0_feb641242f2110d5cd9d8189aab0bc48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, unicredit group, юникредит банк, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Москва, Россия, UniCredit Group, ЮниКредит Банк, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд в Москве отказался арестовать активы Unicredit на 2,5 миллиарда рублей

Суд в Москве отказался арестовать активы структур Unicredit на 2,5 млрд руб

© Фото : Арбитражный суд города МосквыЗдание Федерального арбитражного суда Москвы
Здание Федерального арбитражного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : Арбитражный суд города Москвы
Здание Федерального арбитражного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал столичному ООО "Деметра", просившему арестовать активы трех структур итальянской банковской группы Unicredit в пределах более 2,5 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Обеспечительные меры "Деметра" запрашивала в деле по своему иску к итальянской UniCredit S.p.A., немецкому UniCredit Bank GmbH и российскому ООО "Юникредит банк" о взыскании более 2,5 миллиарда рублей.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Суд вынес приговор по делу о крупном хищении на оборонном заказе
Вчера, 17:15
Истец просил суд арестовать денежные средства на счетах трех ответчиков, их недвижимое имущество и принадлежащие им ценные бумаги.
Кроме того, "Деметра" хотела запретить "Юникредит банку" распоряжаться 100% долей в ООО "ЮниКредит Лизинг", запретить ФНС вносить в ЕГРЮЛ какие-либо записи в отношении ООО "ЮниКредит Лизинг" и совершать регистрационные действия по ликвидации этой компании.
Истец также просил запретить "Юникредит банку" совершать действия по выходу из группы компаний Unicredit, а компании "ЮниКредит Лизинг" – отчуждать имущество, балансовая стоимость которого кумулятивно составляет более 5% балансовой стоимости всех активов.
Суд решил, что истец "не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и не представил доказательства, подтверждающие его доводы".
Ранее суд назначил на 18 марта предварительные слушания по этому делу. Основания исковых требований пока не сообщаются. Российский банк уже направил в суд ходатайство об оставлении иска без рассмотрения.
Группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", входящий в число 30 крупнейших банков страны.
По данным ЕГРЮЛ, гендиректор и собственник компании-истца с уставным капиталом 10 тысяч рублей - Вадим Кашкин. Основной вид деятельности "Деметры" – "деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации".
Бутырский районный суд города Москвы - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Суд в Москве оштрафовал фирму за "выплаты" сотруднику миграционной службы
Вчера, 16:42
 
МоскваРоссияUniCredit GroupЮниКредит БанкФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала