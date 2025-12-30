Суд в Москве оштрафовал фирму за "выплаты" сотруднику миграционной службы

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бутырский районный суд Москвы подтвердил решение, которым строительная компания оштрафована на 70 миллионов рублей за незаконные ежемесячные выплаты от 150 тысяч до 470 тысяч рублей сотруднику управления по вопросам миграции столичного главка МВД РФ, сообщили РИА Новости в суде.

Мировой судья привлек строительную компанию к ответственности за то, что ее главный инженер ежемесячно передавал от 150 тысяч до 470 тысяч рублей старшему инспектору управления по вопросам миграции главка МВД РФ за непроведение проверок.