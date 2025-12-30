https://ria.ru/20251230/sud-2065704291.html
Суд отложил заседание по делу рэпера Гуфа, обвиняемого в грабеже
Суд отложил заседание по делу рэпера Гуфа, обвиняемого в грабеже - РИА Новости, 30.12.2025
Суд отложил заседание по делу рэпера Гуфа, обвиняемого в грабеже
Наро-Фоминский городской суд Московской области отложил на 14 января заседание по уголовному делу рэпера Гуфа (Алексея Долматова), обвиняемого в грабеже из-за...
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Московской области отложил на 14 января заседание по уголовному делу рэпера Гуфа (Алексея Долматова), обвиняемого в грабеже из-за инцидента в бане, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание отложено на 14 января", - сказали в суде.
Следствие обвиняет Гуфа и его 43-летнего приятеля. По версии следствия, утром 23 октября 2024 года они, находясь на территории гостевого банно-оздоровительного комплекса "Аппарт Отель" в деревне Малые Горки Наро-Фоминского городского округа, в ходе ссоры нанесли брату администратора комплекса несколько ударов, а после похитили телефон стоимостью 68 тысяч рублей.
Инцидент произошел, когда рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж. Наро-Фоминский городской суд Подмосковья
назначил Гуфу запрет определенных действий, впоследствии следователь отпустил рэпера под подписку о невыезде, с него сняли электронный браслет.
Вину фигуранты не признают, отмечала подмосковная прокуратура.