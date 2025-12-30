Рейтинг@Mail.ru
15:57 30.12.2025 (обновлено: 15:58 30.12.2025)
Суд отложил заседание по делу рэпера Гуфа, обвиняемого в грабеже
происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
Суд отложил заседание по делу рэпера Гуфа, обвиняемого в грабеже

© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов
Российский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Московской области отложил на 14 января заседание по уголовному делу рэпера Гуфа (Алексея Долматова), обвиняемого в грабеже из-за инцидента в бане, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание отложено на 14 января", - сказали в суде.
Следствие обвиняет Гуфа и его 43-летнего приятеля. По версии следствия, утром 23 октября 2024 года они, находясь на территории гостевого банно-оздоровительного комплекса "Аппарт Отель" в деревне Малые Горки Наро-Фоминского городского округа, в ходе ссоры нанесли брату администратора комплекса несколько ударов, а после похитили телефон стоимостью 68 тысяч рублей.
Инцидент произошел, когда рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж. Наро-Фоминский городской суд Подмосковья назначил Гуфу запрет определенных действий, впоследствии следователь отпустил рэпера под подписку о невыезде, с него сняли электронный браслет.
Вину фигуранты не признают, отмечала подмосковная прокуратура.
Рэпер Влади* - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Рэперу Влади* грозит уголовное дело после двух штрафов
24 декабря, 06:30
 
