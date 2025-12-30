Суд отложил заседание по делу рэпера Гуфа, обвиняемого в грабеже

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Московской области отложил на 14 января заседание по уголовному делу рэпера Гуфа (Алексея Долматова), обвиняемого в грабеже из-за инцидента в бане, сообщили РИА Новости в суде.

Следствие обвиняет Гуфа и его 43-летнего приятеля. По версии следствия, утром 23 октября 2024 года они, находясь на территории гостевого банно-оздоровительного комплекса "Аппарт Отель" в деревне Малые Горки Наро-Фоминского городского округа, в ходе ссоры нанесли брату администратора комплекса несколько ударов, а после похитили телефон стоимостью 68 тысяч рублей.