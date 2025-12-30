Суд выпустил под домашний арест экс-вице-губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Центральный районный суд в Челябинске выпустил из СИЗО под домашний арест бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.