Суд выпустил под домашний арест экс-вице-губернатора Свердловской области
Центральный районный суд в Челябинске выпустил из СИЗО под домашний арест бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого в... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:40:00+03:00
Суд выпустил под домашний арест экс-вице-губернатора Свердловской области
