Суд выпустил под домашний арест экс-вице-губернатора Свердловской области - РИА Новости, 30.12.2025
14:40 30.12.2025
Суд выпустил под домашний арест экс-вице-губернатора Свердловской области
Суд выпустил под домашний арест экс-вице-губернатора Свердловской области
происшествия
челябинск
свердловская область
челябинск
свердловская область
происшествия, челябинск, свердловская область
Происшествия, Челябинск, Свердловская область
Суд выпустил под домашний арест экс-вице-губернатора Свердловской области

РИА Новости: свердловского экс-вице-губернатора Чемезова выпустили из СИЗО

© Фото : er.ruОлег Чемезов
Олег Чемезов
© Фото : er.ru
Олег Чемезов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Центральный районный суд в Челябинске выпустил из СИЗО под домашний арест бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Домашний арест до 16 февраля", - сказала собеседница агентства.
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Суд продлил бывшей жене экс-вице-губернатора Чемезова домашний арест
Вчера, 13:07
 
Происшествия
 
 
