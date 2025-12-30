Суд в Иваново дал до 17 лет колонии участникам преступного сообщества

РЯЗАНЬ, 30 дек - РИА Новости. Семь жителей Ивановской области получили от 3 до 17 лет лишения свободы, еще одному назначен условный срок, по делу о преступном сообществе, незаконной рубке леса, вымогательстве и хранении оружия, Семь жителей Ивановской области получили от 3 до 17 лет лишения свободы, еще одному назначен условный срок, по делу о преступном сообществе, незаконной рубке леса, вымогательстве и хранении оружия, сообщила прокуратура региона.

"Фрунзенский районный суд г. Иваново вынес приговор по уголовному делу в отношении восьми местных жителей… Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил организатора и участников преступного сообщества к лишению свободы на сроки от 3 до 17 лет, один из них условно", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Отмечается, что отбывать наказание фигуранты будут в исправительных колониях строгого и общего режимов. В зависимости от роли и степени участия в совершенных деяниях они признаны виновными в совершении ряда преступлений по чч. 1-3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), пп. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Установлено, что житель Ивановского района создал преступное сообщество не позднее декабря 2015 года. Обладая информацией о произрастании на территории Заволжского лесничества древесины, не учтенной в материалах лесоустройства, они разработали план в целях незаконной рубки лесных насаждений. Ущерб оценивается на сумму более 30 миллионов рублей.

Кроме того, уточняет прокуратура, с марта 2018 года по январь 2019 года члены преступной группы вымогали деньги у руководителей организаций, осуществлявших деятельность по заготовке древесины и пассажирским перевозкам. Общая сумма незаконных требований превысила 29 миллионов рублей.

Ими было незаконно приобретено и хранилось пять автоматов, самодельный пистолет, пять прикладов и 10 дополнительных магазинов к ним, восемь ручных гранат и четыре противотанковых, шесть боевых взрывателей, 669 патронов к различным видам огнестрельного оружия, подчеркивает прокуратура.

В качестве дополнительных наказаний суд назначил нескольким осужденным ограничение свободы на срок один год, и каждому участнику преступного сообщества - штрафы в размере от 300 тысяч до 2,2 миллиона рублей.