Суд отменил взыскание с театра Никиты Михалкова

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отменил свой судебный приказ о взыскании с театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" 55 тысяч рублей в пользу банка, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Заявление банка о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по договору от 29 апреля 2019 года за период с 4 ноября 2024 по 21 ноября 2025 года поступило в суд 17 декабря. Суд 25 декабря удовлетворил.

В судебном акте уточнялось, что "должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить возражения относительного его исполнения в арбитражный суд, вынесший судебный приказ".

Соответствующее возражение было подано театром 28 декабря, и суд на следующий день свой судебный приказ отменил. Текст определения об отмене пока не опубликован.

Комментируя вынесение судебного приказа, в театре "Мастерская 12" 27 декабря заявили, что задолженностей перед банком не существует. Как сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов , руководство театра связалось с представителями банка для проведения акта сверки и "в ходе проверки подтвердилось, что задолженностей перед банком не существует".

В соответствии с законодательством судебный приказ о взыскании выдается, в частности, по делам, в которых "требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основаны на представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, если цена заявленных требований не превышает 750 тысяч рублей".