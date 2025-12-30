Рейтинг@Mail.ru
Суд отменил взыскание с театра Никиты Михалкова - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 30.12.2025 (обновлено: 13:39 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/sud-2065648018.html
Суд отменил взыскание с театра Никиты Михалкова
Суд отменил взыскание с театра Никиты Михалкова - РИА Новости, 30.12.2025
Суд отменил взыскание с театра Никиты Михалкова
Арбитражный суд Москвы отменил свой судебный приказ о взыскании с театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" 55 тысяч рублей в пользу банка, говорится в... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T13:38:00+03:00
2025-12-30T13:39:00+03:00
игорь попов
никита михалков
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916192365_0:36:2914:1675_1920x0_80_0_0_1e71cc08bc3fb692ff59c704c37b488b.jpg
https://ria.ru/20251118/sud-2055818456.html
https://ria.ru/20251127/bondarchuk-2057887367.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916192365_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_db46c3f2aef5f194b7dfc2def693ba4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь попов, никита михалков, происшествия, москва
Игорь Попов, Никита Михалков, Происшествия, Москва
Суд отменил взыскание с театра Никиты Михалкова

Суд отменил взыскание с театра Никиты Михалкова 55 тысяч рублей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНикита Михалков
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Никита Михалков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отменил свой судебный приказ о взыскании с театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" 55 тысяч рублей в пользу банка, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление банка о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по договору от 29 апреля 2019 года за период с 4 ноября 2024 по 21 ноября 2025 года поступило в суд 17 декабря. Суд 25 декабря удовлетворил.
Павел Деревянко - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Суд взыскал с актера Деревянко более 13 миллионов рублей долга
18 ноября, 18:31
В судебном акте уточнялось, что "должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить возражения относительного его исполнения в арбитражный суд, вынесший судебный приказ".
Соответствующее возражение было подано театром 28 декабря, и суд на следующий день свой судебный приказ отменил. Текст определения об отмене пока не опубликован.
Комментируя вынесение судебного приказа, в театре "Мастерская 12" 27 декабря заявили, что задолженностей перед банком не существует. Как сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов, руководство театра связалось с представителями банка для проведения акта сверки и "в ходе проверки подтвердилось, что задолженностей перед банком не существует".
В соответствии с законодательством судебный приказ о взыскании выдается, в частности, по делам, в которых "требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основаны на представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, если цена заявленных требований не превышает 750 тысяч рублей".
Судебный приказ выносится судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя. Он является одновременно исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Режиссер, продюсер Федор Бондарчук - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Петербургский отель не смог взыскать кредит с Федора Бондарчука
27 ноября, 05:16
 
Игорь ПоповНикита МихалковПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала