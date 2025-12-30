Рейтинг@Mail.ru
Жителя Запорожской области осудили за шпионаж в пользу ВСУ - РИА Новости, 30.12.2025
12:51 30.12.2025
Жителя Запорожской области осудили за шпионаж в пользу ВСУ
Жителя Запорожской области осудили за шпионаж в пользу ВСУ - РИА Новости, 30.12.2025
Жителя Запорожской области осудили за шпионаж в пользу ВСУ
Житель Запорожской области приговорен к 12 годам колонии за шпионаж в пользу ВСУ, сообщает пресс-служба прокуратура Крыма. РИА Новости, 30.12.2025
происшествия
запорожская область
республика крым
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
запорожская область
республика крым
украина
происшествия, запорожская область, республика крым, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Запорожская область, Республика Крым, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Запорожской области осудили за шпионаж в пользу ВСУ

Житель Запорожской области получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу ВСУ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Житель Запорожской области приговорен к 12 годам колонии за шпионаж в пользу ВСУ, сообщает пресс-служба прокуратура Крыма.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Решение в отношении гражданина Украины вынес Запорожский областной суд.
По данным надзорного ведомства, осужденный в октябре 2022 года в одной из соцсетей вступил в переписку со своим знакомым, который проходит службу в ВСУ, и сообщил о готовности оказать содействие в деятельности против России.
"Приехав в одно из сел на территории области, он установил место дислокации военнослужащих мотострелкового батальона Вооруженных сил Российской Федерации, передав информацию представителю иностранного государства", - подчеркнули в прокуратуре.
Задержали шпиона сотрудники ФСБ.
ПроисшествияЗапорожская областьРеспублика КрымУкраинаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
