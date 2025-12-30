https://ria.ru/20251230/sud-2065633038.html
Жителя Запорожской области осудили за шпионаж в пользу ВСУ
Жителя Запорожской области осудили за шпионаж в пользу ВСУ
Житель Запорожской области приговорен к 12 годам колонии за шпионаж в пользу ВСУ, сообщает пресс-служба прокуратура Крыма. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:51:00+03:00
происшествия
запорожская область
республика крым
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
запорожская область
республика крым
украина
Происшествия, Запорожская область, Республика Крым, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
