Решение Мосгорсуда по выселению Долиной готово, сообщила адвокат Лурье

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мосгорсуд изготовил полный текст решения по иску Полины Лурье, купившей квартиру у Ларисы Долиной, о выселении артистки, однако певица по-прежнему остается в квартире в Хамовниках, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Мосгорсуд изготовил мотивированное определение, дело уже в Хамовническом суде (первая инстанция, которая слушала дела - прим. ред.), но она ( Долина ) не будет сейчас выезжать из квартиры, мы хотим договориться мирно", - сказала собеседница агентства.

В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря. Однако ее адвокат ответила, что ранее 5 января Долина не сможет переехать.

Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы.

Решение вступило в силу незамедлительно.

Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.