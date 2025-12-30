https://ria.ru/20251230/sud-2065600609.html
Решение Мосгорсуда по выселению Долиной готово, сообщила адвокат Лурье
Решение Мосгорсуда по выселению Долиной готово, сообщила адвокат Лурье - РИА Новости, 30.12.2025
Решение Мосгорсуда по выселению Долиной готово, сообщила адвокат Лурье
Мосгорсуд изготовил полный текст решения по иску Полины Лурье, купившей квартиру у Ларисы Долиной, о выселении артистки, однако певица по-прежнему остается в... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T11:35:00+03:00
2025-12-30T11:35:00+03:00
2025-12-30T11:35:00+03:00
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b7f2e6697252013f6ffa4677cc9fcf0.jpg
https://ria.ru/20251226/dolina-2064928837.html
https://ria.ru/20251226/dolina-2064822848.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8975467bd564833f776e20482df2d0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Решение Мосгорсуда по выселению Долиной готово, сообщила адвокат Лурье
РИА Новости: адвокат сообщила о готовности решения суда по выселению Долиной
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мосгорсуд изготовил полный текст решения по иску Полины Лурье, купившей квартиру у Ларисы Долиной, о выселении артистки, однако певица по-прежнему остается в квартире в Хамовниках, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
"Мосгорсуд
изготовил мотивированное определение, дело уже в Хамовническом суде (первая инстанция, которая слушала дела - прим. ред.), но она (Долина
) не будет сейчас выезжать из квартиры, мы хотим договориться мирно", - сказала собеседница агентства.
В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря. Однако ее адвокат ответила, что ранее 5 января Долина не сможет переехать.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы.
Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.