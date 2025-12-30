Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд не стал рассматривать жалобу комика Поперечного* - РИА Новости, 30.12.2025
03:12 30.12.2025
Верховный суд не стал рассматривать жалобу комика Поперечного*
Верховный суд не стал рассматривать жалобу комика Поперечного*
Верховный суд Российской Федерации не стал рассматривать жалобу признанного иностранным агентом комика Данилы Поперечного* на отказ в исключении его из... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T03:12:00+03:00
2025-12-30T03:12:00+03:00
москва
сша
ирландия
данила поперечный
московский городской суд
происшествия
москва, сша, ирландия, данила поперечный, московский городской суд, происшествия
Москва, США, Ирландия, Данила Поперечный, Московский городской суд, Происшествия
Верховный суд не стал рассматривать жалобу комика Поперечного*

Верховный суд не рассмотрел жалобу Поперечного об исключении из иноагентов

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Верховный суд Российской Федерации не стал рассматривать жалобу признанного иностранным агентом комика Данилы Поперечного* на отказ в исключении его из соответствующего реестра, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Двадцать пятого декабря 2025 года отказано в передаче жалобы… для рассмотрения в судебном заседании", - следует из данных.
Замоскворецкий суд Москвы в 2024 году отказал Поперечному* в его иске к Минюсту, в котором он требовал снять с него статус иностранного агента.
Затем Мосгорсуд и кассационный суд утвердили решение.
Как ранее стало известно в ходе заседания, одной из причин внесения Поперечного* в данный реестр послужило получение им более 60 тысяч долларов от организаций из США и Ирландии. Также он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Кроме того, комика штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Он обжаловал решение, затем Мосгорсуд отменил постановление о взыскании с него штрафа, дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ.
МоскваСШАИрландияДанила ПоперечныйМосковский городской судПроисшествия
 
 
