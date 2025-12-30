https://ria.ru/20251230/sud-2065547583.html
Верховный суд не стал рассматривать жалобу комика Поперечного*
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Верховный суд Российской Федерации не стал рассматривать жалобу признанного иностранным агентом комика Данилы Поперечного* на отказ в исключении его из соответствующего реестра, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Двадцать пятого декабря 2025 года отказано в передаче жалобы… для рассмотрения в судебном заседании", - следует из данных.
Замоскворецкий суд Москвы
в 2024 году отказал Поперечному
* в его иске к Минюсту, в котором он требовал снять с него статус иностранного агента.
Затем Мосгорсуд
и кассационный суд утвердили решение.
Как ранее стало известно в ходе заседания, одной из причин внесения Поперечного* в данный реестр послужило получение им более 60 тысяч долларов от организаций из США
и Ирландии
. Также он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ
решениях.
Кроме того, комика штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Он обжаловал решение, затем Мосгорсуд отменил постановление о взыскании с него штрафа, дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.
