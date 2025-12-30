Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в знакомого матери - РИА Новости, 30.12.2025
16:19 30.12.2025
В Москве мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в знакомого матери
В Москве мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в знакомого матери
В Москве мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в знакомого матери

В Москве молодой человек выстрелил из аэрозольного пистолета в знакомого матери

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Молодой человек, выстреливший в знакомого своей матери из аэрозольного пистолета, задержан в Москве, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Москве Владимир Васенин.
По его словам, сотрудники полиции установили, что жительница столицы в одном из баров познакомилась с 39-летним мужчиной.
"Когда они общались на улице, к ним подошел 20-летний сын гражданки и после завязавшегося словесного конфликта выстрелил с близкого расстояния в лицо потерпевшего из аэрозольного пистолета. Пострадавший был госпитализирован. Согласно заключению медиков, его здоровью причинен тяжкий вред", - рассказал Васенин.
Он отметил, что оперативно приехавшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Царицыно подозреваемый был задержан на месте происшествия.
"У него изъят аэрозольный пистолет. Следователем отдела МВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Фигурант заключен под стражу", - заключил Васенин.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Петербурге мужчина на радостях выстрелил с балкона, узнав пол ребенка
21 июля, 09:16
 
