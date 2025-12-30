Подсчитана цена бутерброда с черной икрой в России

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Один бутерброд с черной икрой к новогодним праздникам в 2025 году будет стоить 656 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета".

"Один бутерброд, состоящий из 10 грамм черной икры, 10 грамм сливочного масла и 30 грамм хлеба, в среднем стоит около 656 рублей", - выяснили аналитики, проанализировав 1,7 миллиона чеков для икры и 5,6 миллиона чеков для масла и хлеба в ноябре-декабре 2025 года.

При этом, по данным аналитиков, набор продуктов для бутерброда в магазине будет стоить 13 023 рубля. Самым дорогим ингредиентом станет икра, за 200 грамм которой в среднем по стране просят 12 662 рубля. Брикет сливочного масла в 180 грамм обойдется в 283 рубля, а хлеб - в 78 рублей.