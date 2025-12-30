На Ставрополье четырех человек осудили за незаконную продажу вейпов

ПЯТИГОРСК, 30 дек – РИА Новости. Суд на Ставрополье признал виновными в незаконной продаже вейпов четырех местных жителей, стоимость изъятой продукции составила 26 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Суд установил, что с марта 2022 года по июнь 2023 года организованная группа из четырех человек, сбывала в Ставрополе, Невинномысске и Михайловске одноразовые электронные вейпы без нанесения на товары предусмотренной законом информации.
"В Ставропольском крае вынесен первый приговор по уголовному делу о незаконном обороте вейпов. Общая стоимость изъятой в ходе оперативно-розыскных мероприятий продукции составила более 26 миллионов рублей. Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 3 лет условно, со штрафами от 300 до 400 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Они признаны виновными по части 2 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров без нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).
