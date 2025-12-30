Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье четырех человек осудили за незаконную продажу вейпов - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/stavropole-2065734054.html
На Ставрополье четырех человек осудили за незаконную продажу вейпов
На Ставрополье четырех человек осудили за незаконную продажу вейпов - РИА Новости, 30.12.2025
На Ставрополье четырех человек осудили за незаконную продажу вейпов
Суд на Ставрополье признал виновными в незаконной продаже вейпов четырех местных жителей, стоимость изъятой продукции составила 26 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T17:33:00+03:00
2025-12-30T17:33:00+03:00
происшествия
россия
ставрополь
невинномысск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065305590.html
россия
ставрополь
невинномысск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ставрополь, невинномысск
Происшествия, Россия, Ставрополь, Невинномысск
На Ставрополье четырех человек осудили за незаконную продажу вейпов

Жителей Ставрополья осудили за незаконную продажу вейпов на более 26 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЯТИГОРСК, 30 дек – РИА Новости. Суд на Ставрополье признал виновными в незаконной продаже вейпов четырех местных жителей, стоимость изъятой продукции составила 26 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Суд установил, что с марта 2022 года по июнь 2023 года организованная группа из четырех человек, сбывала в Ставрополе, Невинномысске и Михайловске одноразовые электронные вейпы без нанесения на товары предусмотренной законом информации.
Ставропольском крае вынесен первый приговор по уголовному делу о незаконном обороте вейпов. Общая стоимость изъятой в ходе оперативно-розыскных мероприятий продукции составила более 26 миллионов рублей. Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 3 лет условно, со штрафами от 300 до 400 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Они признаны виновными по части 2 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров без нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках
29 декабря, 10:15
 
ПроисшествияРоссияСтавропольНевинномысск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала