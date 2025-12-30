https://ria.ru/20251230/stambul-2065742259.html
Танкер Alatepe, столкнувшийся с другим у берегов Стамбула, снимут с мели
Танкер Alatepe, столкнувшийся с другим у берегов Стамбула, снимут с мели - РИА Новости, 30.12.2025
Танкер Alatepe, столкнувшийся с другим у берегов Стамбула, снимут с мели
Спасатели снимут с мели танкер Alatepe, столкнувшийся у берегов Стамбула с другим танкером, загрязнения моря не зафиксировано, сообщили РИА Новости в...
Танкер Alatepe, столкнувшийся с другим у берегов Стамбула, снимут с мели
Турецкие спасатели снимут с мели танкер Alatepe после столкновения
СТАМБУЛ, 30 дек - РИА Новости. Спасатели снимут с мели танкер Alatepe, столкнувшийся у берегов Стамбула с другим танкером, загрязнения моря не зафиксировано, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
Танкер Kalbajar длиной в 141 метр под флагом Азербайджана
столкнулся с танкером Alatepe длиной в 115 метров под флагом Турции
у берегов района Кючюкчекмедже на фоне шторма в Мраморном море
.
В министерстве сообщили, что азербайджанский танкер шел пустым, а турецкий был гружен 2500 тоннами химического вещества.
"Танкер Kalbajar будет отбуксирован в безопасную зону. Состояние 14 членов экипажа танкера Kalbajar хорошее, как и 17 членов экипажа Alatepe, загрязнения окружающей среды не произошло. После улучшения сложных погодных условий и осмотра днища судна водолазами судно Alatepe будет снято с мели", - сообщило ведомство.
Ураганный ветер до 75 километров в час наблюдается в Стамбуле
во вторник, отменен ряд паромных маршрутов.