Два нефтяных танкера под флагами Турции и Азербайджана столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула

Танкер Alatepe, столкнувшийся с другим у берегов Стамбула, снимут с мели

СТАМБУЛ, 30 дек - РИА Новости. Спасатели снимут с мели танкер Alatepe, столкнувшийся у берегов Стамбула с другим танкером, загрязнения моря не зафиксировано, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Танкер Kalbajar длиной в 141 метр под флагом Азербайджана столкнулся с танкером Alatepe длиной в 115 метров под флагом Турции у берегов района Кючюкчекмедже на фоне шторма в Мраморном море

В министерстве сообщили, что азербайджанский танкер шел пустым, а турецкий был гружен 2500 тоннами химического вещества.

"Танкер Kalbajar будет отбуксирован в безопасную зону. Состояние 14 членов экипажа танкера Kalbajar хорошее, как и 17 членов экипажа Alatepe, загрязнения окружающей среды не произошло. После улучшения сложных погодных условий и осмотра днища судна водолазами судно Alatepe будет снято с мели", - сообщило ведомство.