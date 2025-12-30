Рейтинг@Mail.ru
У берегов Стамбула столкнулись два нефтяных танкера
13:58 30.12.2025 (обновлено: 15:51 30.12.2025)
У берегов Стамбула столкнулись два нефтяных танкера
У берегов Стамбула столкнулись два нефтяных танкера - РИА Новости, 30.12.2025
У берегов Стамбула столкнулись два нефтяных танкера
Два нефтяных танкера столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула, сообщило РИА Новости турецкое Министерство транспорта и инфраструктуры.
в мире, турция, азербайджан, стамбул
В мире, Турция, Азербайджан, Стамбул
У берегов Стамбула столкнулись два нефтяных танкера

РИА Новости: два нефтяных танкера столкнулись в Мраморном море

© IHAДва нефтяных танкера под флагами Турции и Азербайджана столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула
Два нефтяных танкера под флагами Турции и Азербайджана столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© IHA
Два нефтяных танкера под флагами Турции и Азербайджана столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула
СТАМБУЛ, 30 дек — РИА Новости. Два нефтяных танкера столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула, сообщило РИА Новости турецкое Министерство транспорта и инфраструктуры.
"Судно Kalbajar длиной 141 метр под флагом Азербайджана столкнулось с танкером Alatepe длиной 115 метров под флагом Турции у берегов района Кючюкчекмедже", — рассказали в ведомстве.
К судам направили буксир и спасателей.
Сегодня в Стамбуле наблюдается ураганный ветер до 75 километров в час, отменено несколько паромных маршрутов.
Пожар на танкере Adalynn в Оманском заливе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Оманском заливе столкнулись два нефтяных танкера
17 июня, 11:39
 
