У берегов Стамбула столкнулись два нефтяных танкера
У берегов Стамбула столкнулись два нефтяных танкера
У берегов Стамбула столкнулись два нефтяных танкера
Два нефтяных танкера столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула, сообщило РИА Новости турецкое Министерство транспорта и инфраструктуры.
2025-12-30T13:58:00+03:00
2025-12-30T13:58:00+03:00
2025-12-30T15:51:00+03:00
в мире
турция
азербайджан
стамбул
турция
азербайджан
стамбул
2025
в мире, турция, азербайджан, стамбул
В мире, Турция, Азербайджан, Стамбул
У берегов Стамбула столкнулись два нефтяных танкера
РИА Новости: два нефтяных танкера столкнулись в Мраморном море