Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле предотвратили теракты на Новый год - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 30.12.2025 (обновлено: 10:27 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/stambul-2065566303.html
В Стамбуле предотвратили теракты на Новый год
В Стамбуле предотвратили теракты на Новый год - РИА Новости, 30.12.2025
В Стамбуле предотвратили теракты на Новый год
В Турции задержали больше ста подозреваемых в терроризме, в том числе в подготовке нападений в Новый год, заявила генпрокуратура Стамбула. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T08:44:00+03:00
2025-12-30T10:27:00+03:00
стамбул
в мире
турция
сирия
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924074838_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d1aa20fdd79e2ddb748585b083c7156.jpg
https://ria.ru/20251219/avstraliya-2063087824.html
стамбул
турция
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924074838_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_2d8fe20d25203d216f7e3ac3e845c67f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, в мире, турция, сирия, исламское государство*
Стамбул, В мире, Турция, Сирия, Исламское государство*
В Стамбуле предотвратили теракты на Новый год

РИА Новости: в Стамбуле арестовали 110 подозреваемых в подготовке терактов

© AP Photo / Emrah GurelТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 30 дек — РИА Новости. В Турции задержали больше ста подозреваемых в терроризме, в том числе в подготовке нападений в Новый год, заявила генпрокуратура Стамбула.
"Были выданы ордера на арест 115 подозреваемых. В ночь на вторник в результате проведенной по 114 адресам операции задержаны 110 подозреваемых. <…> Среди объявленных в розыск — 41 подозреваемый в связях с боевиками, осуществившими теракт в Ялове, и в подготовке аналогичных терактов в провинции Стамбул на Новый год, 13 контактирующих с террористическими группировками", — говорится в релизе.
Помимо этого, среди задержанных — люди, контактировавшие с "учителем", который проводил в одной из мечетей нелегальные уроки и призывал к насилию, а также собиравшие деньги для террористов в Сирии и поддерживавшие боевиков в соцсетях.
Накануне полицейские ликвидировали в провинции Ялова шестерых сторонников боевиков "Исламского государства*". При этом погибли трое правоохранителей, еще восемь получили ранения. Антитеррористическая операция длилась почти восемь часов, задержаны пять подозреваемых.
На прошлой неделе Национальное управление разведки Турции задержало боевика ИГ*, готовившего теракт на Новый год. В общей сложности стамбульская генпрокуратура выдала ордера на арест 137 подозреваемых.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Австралии после теракта в Сиднее создадут программу выкупа оружия
19 декабря, 04:03
 
СтамбулВ миреТурцияСирияИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала