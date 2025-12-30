https://ria.ru/20251230/stambul-2065566303.html
В Стамбуле предотвратили теракты на Новый год
В Стамбуле предотвратили теракты на Новый год
В Турции задержали больше ста подозреваемых в терроризме, в том числе в подготовке нападений в Новый год, заявила генпрокуратура Стамбула. РИА Новости, 30.12.2025
СТАМБУЛ, 30 дек — РИА Новости. В Турции задержали больше ста подозреваемых в терроризме, в том числе в подготовке нападений в Новый год, заявила генпрокуратура Стамбула.
"Были выданы ордера на арест 115 подозреваемых. В ночь на вторник в результате проведенной по 114 адресам операции задержаны 110 подозреваемых. <…> Среди объявленных в розыск — 41 подозреваемый в связях с боевиками, осуществившими теракт в Ялове, и в подготовке аналогичных терактов в провинции Стамбул
на Новый год, 13 контактирующих с террористическими группировками", — говорится в релизе.
Помимо этого, среди задержанных — люди, контактировавшие с "учителем", который проводил в одной из мечетей нелегальные уроки и призывал к насилию, а также собиравшие деньги для террористов в Сирии
и поддерживавшие боевиков в соцсетях.
Накануне полицейские ликвидировали в провинции Ялова шестерых сторонников боевиков "Исламского государства
*". При этом погибли трое правоохранителей, еще восемь получили ранения. Антитеррористическая операция длилась почти восемь часов, задержаны пять подозреваемых.
На прошлой неделе Национальное управление разведки Турции задержало боевика ИГ*, готовившего теракт на Новый год. В общей сложности стамбульская генпрокуратура выдала ордера на арест 137 подозреваемых.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.