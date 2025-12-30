Рейтинг@Mail.ru
США изучат обстоятельства атаки Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
21:24 30.12.2025
США изучат обстоятельства атаки Киева на резиденцию Путина
США намерены тщательно изучить обстоятельства недавней попытки Украины атаковать резиденцию президента России Владимира Путина, заявил постпред США при НАТО... РИА Новости, 30.12.2025
ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. США намерены тщательно изучить обстоятельства недавней попытки Украины атаковать резиденцию президента России Владимира Путина, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Мы исчерпывающе изучим всю разведывательную информацию, касающуюся атаки на резиденцию Путина", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.
При этом дипломат отметил, что такая атака со стороны Киева была бы "безрассудной" и не помогла бы достижению мира между Украиной и Россией.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Перед началом своей встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что очень разозлился, узнав об атаке от Путина во время второго подряд телефонного разговора в понедельник. Американский лидер также отметил, что атака произошла в "деликатный момент" переговорного процесса и назвал этот акт киевского режима "неправильным".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп сообщил, что разозлился, когда узнал об атаке на резиденцию Путина
29 декабря, 21:49
 
