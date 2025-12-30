США изучат обстоятельства атаки Киева на резиденцию Путина

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. США намерены тщательно изучить обстоятельства недавней попытки Украины атаковать резиденцию президента России Владимира Путина, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Мы исчерпывающе изучим всю разведывательную информацию, касающуюся атаки на резиденцию Путина", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Перед началом своей встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что очень разозлился, узнав об атаке от Путина во время второго подряд телефонного разговора в понедельник. Американский лидер также отметил, что атака произошла в "деликатный момент" переговорного процесса и назвал этот акт киевского режима "неправильным".