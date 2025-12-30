Рейтинг@Mail.ru
США изучают вопрос продажи Турции истребителей F-35 - РИА Новости, 30.12.2025
01:25 30.12.2025
США изучают вопрос продажи Турции истребителей F-35
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты изучают вопрос продажи Турции истребителей F-35. РИА Новости, 30.12.2025
в мире
сша
турция
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
f-35
2025
в мире, сша, турция, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, f-35
В мире, США, Турция, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, F-35
CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35Американский истребитель F-35
Американский истребитель F-35. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты изучают вопрос продажи Турции истребителей F-35.
"Мы это крайне серьезно рассматриваем", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, отвечая на вопрос журналистов.
