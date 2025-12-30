https://ria.ru/20251230/ssha-2065539458.html
Противолодочный самолет США пролетел над Черным морем недалеко от Сочи
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon США был замечен в понедельник в небе над Черным морем недалеко от Сочи, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T01:23:00+03:00
в мире
черное море
сочи
сша
flightradar24
boeing p-8a poseidon
boeing 737-800
черное море
сочи
сша
РИА Новости: американский самолет пролетел над Черным морем и развернулся у Сочи