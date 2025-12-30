Рейтинг@Mail.ru
Противолодочный самолет США пролетел над Черным морем недалеко от Сочи - РИА Новости, 30.12.2025
01:23 30.12.2025
Противолодочный самолет США пролетел над Черным морем недалеко от Сочи
Противолодочный самолет США пролетел над Черным морем недалеко от Сочи
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon США был замечен в понедельник в небе над Черным морем недалеко от Сочи, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T01:23:00+03:00
2025-12-30T01:23:00+03:00
в мире
черное море
сочи
сша
flightradar24
boeing p-8a poseidon
boeing 737-800
черное море
сочи
сша
2025
1920
1920
true
в мире, черное море, сочи, сша, flightradar24, boeing p-8a poseidon, boeing 737-800
В мире, Черное море, Сочи, США, Flightradar24, Boeing P-8A Poseidon, Boeing 737-800
Противолодочный самолет США пролетел над Черным морем недалеко от Сочи

РИА Новости: американский самолет пролетел над Черным морем и развернулся у Сочи

ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon США был замечен в понедельник в небе над Черным морем недалеко от Сочи, выяснило РИА Новости, изучив данные Flightradar24.
По данным портала, самолет вылетел из Болгарии, пролетел над Черным морем мимо Крыма по направлению к Сочи, и затем развернулся, отправившись в обратную сторону.
P-8A Poseidon создан на базе гражданского Boeing 737-800ERX и предназначен для отслеживания движения судов, а также обнаружения и борьбы с подводными лодками.
Учения НАТО Sea Breeze в Черном море - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
На Западе раскрыли, что США приготовили на Черном море
5 мая, 02:51
 
