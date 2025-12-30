Расчет дронов ВС России поразил скопление техники ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" ВС РФ обнаружил и поразил скопление техники ВСУ в городе Орехов Запорожской области, сообщил РИА Новости начальник расчета FPV-дронов 3-й штурмовой роты с позывным "Костэн" .
Орехов расположен примерно в 40 километрах от недавно освобожденного российскими войсками города Гуляйполе.
"Летаем и работаем мы в основном на дронах КВН - "Князь вандал новгородский". Работаем в тылу противника в районе населённого пункта города Орехов. Наши дроны всегда долетают, на них не воздействует РЭБ, это основная причина, по которой всегда попадаем в цель", - сказал РИА Новости "Костэн".
Он отметил, что его расчёту удаётся преодолевать средства защиты в виде антидроновых сетей и выявлять замаскированную технику противника.
"Нашел автостоянку транспорта противника - очень много сетки. После (попадания в технику ВСУ - ред.) первого дрона они быстро среагировали, затянули это место. Но, когда прилетел во второй раз, нашёл ещё одну дырку и залетел в этот же двор. Принято было решение всё-таки отработать по транспортному средству, чтобы лишить их возможности передвигаться, подвозить к своим товарищам боевым, припасы, воду и делать ротацию", - добавил "Костэн".
