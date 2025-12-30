Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о катастрофической нехватке людей в двух бригадах ВСУ - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 30.12.2025 (обновлено: 09:31 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/spetsoperatsiya-2065559059.html
Источник сообщил о катастрофической нехватке людей в двух бригадах ВСУ
Источник сообщил о катастрофической нехватке людей в двух бригадах ВСУ - РИА Новости, 30.12.2025
Источник сообщил о катастрофической нехватке людей в двух бригадах ВСУ
ВСУ столкнулись с огромной нехваткой людей в двух бригадах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T06:40:00+03:00
2025-12-30T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
сумская область
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003127757_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_c101f1fa45d5992d23c9083f69dd3e6b.jpg
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065561750.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003127757_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_07138acbcc2553b1ee2b0903e37f0886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, сумская область, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Сумская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Источник сообщил о катастрофической нехватке людей в двух бригадах ВСУ

РИА Новости: нехватка людей в 57-й и 58-й бригадах ВСУ катастрофическая

© Getty Images / Anadolu/Wolfgang SchwanУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Getty Images / Anadolu/Wolfgang Schwan
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ВСУ столкнулись с огромной нехваткой людей в двух бригадах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Из-за катастрофического некомплекта в 57-й и 58-й отдельных мотопехотных бригадах для активных действий командование ВСУ продолжает задействовать подразделения 120-й отдельной бригады территориальной обороны", — сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
08:00
По его словам, командиру этого формирования поставили задачу любой ценой вернуть утраченные позиции в лесном массиве возле села Лиман в Харьковской области.
Как ранее сообщал тот же источник, там украинские боевики потеряли контроль над четырьмя опорными пунктами.
Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы "Севера" продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях. На этом участке российские военные освободили свыше 940 квадратных километров, рассказал командующий группировкой Евгений Никифоров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВ миреСумская областьВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала