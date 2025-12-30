МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ВСУ столкнулись с огромной нехваткой людей в двух бригадах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Как ранее сообщал тот же источник, там украинские боевики потеряли контроль над четырьмя опорными пунктами.