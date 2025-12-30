МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ВСУ столкнулись с огромной нехваткой людей в двух бригадах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Из-за катастрофического некомплекта в 57-й и 58-й отдельных мотопехотных бригадах для активных действий командование ВСУ продолжает задействовать подразделения 120-й отдельной бригады территориальной обороны", — сказал собеседник агентства.
По его словам, командиру этого формирования поставили задачу любой ценой вернуть утраченные позиции в лесном массиве возле села Лиман в Харьковской области.
Как ранее сообщал тот же источник, там украинские боевики потеряли контроль над четырьмя опорными пунктами.
Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы "Севера" продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях. На этом участке российские военные освободили свыше 940 квадратных километров, рассказал командующий группировкой Евгений Никифоров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
