ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Сумском направлении
Командный пункт инженерно-саперного взвода ВСУ, а также его командир уничтожены на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 30.12.2025
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Командный пункт инженерно-саперного взвода ВСУ, а также его командир уничтожены на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ударами высокоточного оружия уничтожен (украинский - ред.) командный пункт инженерно-саперного взвода механизированного батальона 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады", - сказал собеседник агентства.
"Ликвидирован командир взвода в звании лейтенанта", - добавил он.