ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Сумском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 30.12.2025
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Сумском направлении
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Сумском направлении
Командный пункт инженерно-саперного взвода ВСУ, а также его командир уничтожены на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 30.12.2025
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Командный пункт инженерно-саперного взвода ВСУ, а также его командир уничтожены на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ударами высокоточного оружия уничтожен (украинский - ред.) командный пункт инженерно-саперного взвода механизированного батальона 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады", - сказал собеседник агентства.
"Ликвидирован командир взвода в звании лейтенанта", - добавил он.
