Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как ВСУ отправляют на оборону Сумской области - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:54 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/spetsoperatsiya-2065556993.html
Пленный рассказал, как ВСУ отправляют на оборону Сумской области
Пленный рассказал, как ВСУ отправляют на оборону Сумской области - РИА Новости, 30.12.2025
Пленный рассказал, как ВСУ отправляют на оборону Сумской области
Командование ВСУ отправляет на оборону Сумской области необученных военнослужащих пограничных войск, прямо говоря им, что они не выживут, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T05:54:00+03:00
2025-12-30T05:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
курская область
виктория кушнир
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_0:37:3073:1766_1920x0_80_0_0_7ace0041b614623a911b0e7b91ecc0af.jpg
https://ria.ru/20251229/kupyansk-2065432690.html
https://ria.ru/20251229/vsu-2065273392.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_5945da74a268e32161b43d635480e479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, россия, курская область, виктория кушнир, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Курская область, Виктория Кушнир, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как ВСУ отправляют на оборону Сумской области

РИА Новости: ВСУ говорят пограничникам в Сумской области, что они не выживут

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 30 дек - РИА Новости. Командование ВСУ отправляет на оборону Сумской области необученных военнослужащих пограничных войск, прямо говоря им, что они не выживут, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир.
"Нас посадили в машину, нам сказали прямо: у вас дорога в один конец", - отметил военнопленный.
Пленный украинец рассказал, что три дня шел в Купянск, чтобы сняться в фотосессии - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
ВС России взяли в плен боевиков ВСУ, отправленных в Купянск для фото
Вчера, 15:09
По словам Кушнира, ни он, ни его сослуживцы не знали даже имени своего командира в Сумской области. Их сразу вывезли на позицию, дали только "автомат и два рожка".
"Задача была - рытье окопов и наблюдение", - уточнил пленный.
До того, как оказаться в Сумской области, Кушнир проходил военно-морскую подготовку, после чего служил в пограничном отряде.
"Учебка у нас - только копания, БК (боевого комплекта) нет у них. Это была морская учебка. Потом нас перевели в пограничные войска, где я пробыл тоже месяц. Там учебки не было, по границе ходил", - добавил пленный.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Пленный рассказал, какой транспорт используют ВСУ для перевозки солдат
Вчера, 05:16
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияКурская областьВиктория КушнирВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала