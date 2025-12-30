КУРСК, 30 дек - РИА Новости. Командование ВСУ отправляет на оборону Сумской области необученных военнослужащих пограничных войск, прямо говоря им, что они не выживут, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир.

"Нас посадили в машину, нам сказали прямо: у вас дорога в один конец", - отметил военнопленный.

По словам Кушнира , ни он, ни его сослуживцы не знали даже имени своего командира в Сумской области . Их сразу вывезли на позицию, дали только "автомат и два рожка".

"Задача была - рытье окопов и наблюдение", - уточнил пленный.

До того, как оказаться в Сумской области, Кушнир проходил военно-морскую подготовку, после чего служил в пограничном отряде.

"Учебка у нас - только копания, БК (боевого комплекта) нет у них. Это была морская учебка. Потом нас перевели в пограничные войска, где я пробыл тоже месяц. Там учебки не было, по границе ходил", - добавил пленный.

Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил президент РФ Владимир Путин , это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.