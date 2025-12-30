Расчет РСЗО "Град" сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" сорвал ротация ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожил живую силу формирований ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Выявленные вражеские цели были уничтожены благодаря слаженному взаимодействию артиллеристов и расчетов подразделений войск беспилотных систем, отметили в Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
