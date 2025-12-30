Погода помогает дронам находить Starlink, рассказал российский боец

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Дроны с тепловизионной камерой при текущих погодных условиях играют большую роль при нахождении спутников для доступа к интернету Starlink, рассказал на видео Минобороны России командир взвода БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Бильбо".

"Сейчас такая погода и время года, что большую роль сейчас играют дроны с тепловизионной камерой. Много тепла издает как человек, так и средства связи противника - это "Старлинки" (Starlink - ред.) и прочее-прочее", - рассказал командир "Бильбо".