Погода помогает дронам находить Starlink, рассказал российский боец - РИА Новости, 30.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 30.12.2025
Погода помогает дронам находить Starlink, рассказал российский боец
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
2025
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Дроны с тепловизионной камерой при текущих погодных условиях играют большую роль при нахождении спутников для доступа к интернету Starlink, рассказал на видео Минобороны России командир взвода БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Бильбо".
"Сейчас такая погода и время года, что большую роль сейчас играют дроны с тепловизионной камерой. Много тепла издает как человек, так и средства связи противника - это "Старлинки" (Starlink - ред.) и прочее-прочее", - рассказал командир "Бильбо".
В российском военном ведомстве также рассказали, что действия операторов войск беспилотных систем группировки войск "Восток" срывают на участке западнее Гуляйполя применение беспилотной авиации противника, в том числе гексакоптеров типа "Баба Яга".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
