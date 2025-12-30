Российские военные рассказали подробности освобождения Димитрова

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Военнослужащие 1435-го мотострелкового (штурмового) полка группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения Димитрова в Донецкой Народной Республике.
Командующий группировки войск "Центр" Валерий Солодчук сообщил об освобождении Димитрова 27 декабря.
Минобороны показало сдачу в плен украинских военных в Димитрове
12 декабря, 07:25
"Они (военные ВСУ - ред.) пытались прорваться к нам еще раз, но у них это никак не получалось, потому что мы сразу были готовы к этому", - рассказал стрелок ВС РФ Алексей Дорошенко на видео Минобороны РФ.
По данным ведомства, военнослужащие 1435-го полка после освобождения населенного пункта Светлое в ДНР, действуя во взаимодействии с военнослужащими 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко, заняли оборонительные позиции, срывали контратаки и попытки деблокирования окруженного гарнизона ВСУ в Димитрове, пока военнослужащие 5-й бригады производили штурмовые действия и зачистку самого города.
"Сопротивление было активное, но при взаимодействии с "пятеркой" (5-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада имени А.В. Захарченко группировки войск "Центр" - ред.) мы их выбили", - рассказал другой стрелок ВС РФ Самир Гашимов.
Таким образом, совместная боевая работа подразделений 1435-го мотострелкового (штурмового) полка и 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко группировки войск "Центр" позволила освободить населенный пункт Димитров, улучшить положение войск на линии боевого соприкосновения, а также эвакуировать мирных жителей из зоны боевых действий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18