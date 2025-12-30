Рейтинг@Mail.ru
Российские военные рассказали подробности освобождения Димитрова - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/spetsoperatsiya-2065553720.html
Российские военные рассказали подробности освобождения Димитрова
Российские военные рассказали подробности освобождения Димитрова - РИА Новости, 30.12.2025
Российские военные рассказали подробности освобождения Димитрова
Военнослужащие 1435-го мотострелкового (штурмового) полка группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения Димитрова в Донецкой Народной... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T05:15:00+03:00
2025-12-30T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
димитров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065346351_0:69:1674:1011_1920x0_80_0_0_a6b1fcf48e70ae58d94701e4be6c924f.jpg
https://ria.ru/20251212/dimitrov-2061568474.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
димитров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065346351_117:0:1557:1080_1920x0_80_0_0_b6741ff0fcfdcd6e0b64cd678e2e9237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, димитров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Димитров, Вооруженные силы Украины
Российские военные рассказали подробности освобождения Димитрова

ВСУ пытались прорваться в Димитрове, но у них это не получилось

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Димитрове
Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск Центр ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Димитрове - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Димитрове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Военнослужащие 1435-го мотострелкового (штурмового) полка группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения Димитрова в Донецкой Народной Республике.
Командующий группировки войск "Центр" Валерий Солодчук сообщил об освобождении Димитрова 27 декабря.
Сдача украинских военных в плен в Димитрове - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Минобороны показало сдачу в плен украинских военных в Димитрове
12 декабря, 07:25
"Они (военные ВСУ - ред.) пытались прорваться к нам еще раз, но у них это никак не получалось, потому что мы сразу были готовы к этому", - рассказал стрелок ВС РФ Алексей Дорошенко на видео Минобороны РФ.
По данным ведомства, военнослужащие 1435-го полка после освобождения населенного пункта Светлое в ДНР, действуя во взаимодействии с военнослужащими 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко, заняли оборонительные позиции, срывали контратаки и попытки деблокирования окруженного гарнизона ВСУ в Димитрове, пока военнослужащие 5-й бригады производили штурмовые действия и зачистку самого города.
"Сопротивление было активное, но при взаимодействии с "пятеркой" (5-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада имени А.В. Захарченко группировки войск "Центр" - ред.) мы их выбили", - рассказал другой стрелок ВС РФ Самир Гашимов.
Таким образом, совместная боевая работа подразделений 1435-го мотострелкового (штурмового) полка и 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко группировки войск "Центр" позволила освободить населенный пункт Димитров, улучшить положение войск на линии боевого соприкосновения, а также эвакуировать мирных жителей из зоны боевых действий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаДимитровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала