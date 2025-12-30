Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области уничтожили укрепленный пункт ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 30.12.2025
В Херсонской области уничтожили укрепленный пункт ВСУ
Расчет гаубицы "Мста-Б" 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил укрепленный пункт ВСУ в Херсонской области
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В Херсонской области уничтожили укрепленный пункт ВСУ

Артиллеристы "Днепра" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ

Гаубица "Мста-Б" на боевой позиции
Гаубица Мста-Б на боевой позиции
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Гаубица "Мста-Б" на боевой позиции. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 30 дек - РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил укрепленный пункт ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе выполнения боевой задачи расчет 152 миллиметровой гаубицы 2А65 "Мста-Б" получил данные воздушной разведки об обнаружении подземного укрепленного пункта временной дислокации живой силы ВСУ. По указанным координатам была оперативно развернута огневая позиция и осуществлен прицельный огонь, в результате которого цель была поражена, а личный состав противника уничтожен", - сообщили в оборонном ведомстве.
Путин проводит совещание с военными
Путину доложили о продвижении российских войск в зоне СВО
Вчера, 16:13
Результаты поражения подтверждены кадрами объективного контроля.
Подразделения артиллерийской бригады 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают наносить огневое поражение объектам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
