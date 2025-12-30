В Херсонской области уничтожили укрепленный пункт ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 30 дек - РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил укрепленный пункт ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе выполнения боевой задачи расчет 152 миллиметровой гаубицы 2А65 "Мста-Б" получил данные воздушной разведки об обнаружении подземного укрепленного пункта временной дислокации живой силы ВСУ. По указанным координатам была оперативно развернута огневая позиция и осуществлен прицельный огонь, в результате которого цель была поражена, а личный состав противника уничтожен", - сообщили в оборонном ведомстве.
Результаты поражения подтверждены кадрами объективного контроля.
Подразделения артиллерийской бригады 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают наносить огневое поражение объектам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
