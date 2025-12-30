https://ria.ru/20251230/spetsoperatsiya-2065546300.html
На Краснолиманском направлении возросла смертность раненых боевиков ВСУ
На Краснолиманском направлении возросла смертность раненых боевиков ВСУ - РИА Новости, 30.12.2025
На Краснолиманском направлении возросла смертность раненых боевиков ВСУ
Смертность раненых боевиков ВСУ под Красным Лиманом резко возросла - из-за нарушенной логистики эвакуация проводится раз в несколько суток, сообщили РИА Новости РИА Новости, 30.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 30 дек – РИА Новости. Смертность раненых боевиков ВСУ под Красным Лиманом резко возросла - из-за нарушенной логистики эвакуация проводится раз в несколько суток, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Из-за нарушенной логистики на краснолиманском направлении ситуация на данном участке для ВСУ
ухудшается с каждым днем. Эвакуация раненых затягивается по времени, что приводит к резкому росту смертности украинских военных", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в сложившихся для украинской армии условиях эвакуация раненых в ВСУ может производиться один раз в несколько суток. Поэтому, по его словам, многие боевики умирают на линии боевого соприкосновения, не дождавшись, что их вывезут в тыл.