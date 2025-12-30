Рейтинг@Mail.ru
В Сочи энергетики восстанавливают работу подстанций и ЛЭП - РИА Новости, 30.12.2025
В Сочи энергетики восстанавливают работу подстанций и ЛЭП
В Сочи энергетики восстанавливают работу подстанций и ЛЭП
Энергетики Сочи продолжают восстанавливать работу подстанций и ЛЭП в горных поселках в сложных погодных условиях, сообщили "Россети Юг". РИА Новости, 30.12.2025
В Сочи энергетики восстанавливают работу подстанций в сложных погодных условиях

СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Энергетики Сочи продолжают восстанавливать работу подстанций и ЛЭП в горных поселках в сложных погодных условиях, сообщили "Россети Юг".
Сильный мокрый снег во вторник стал причиной обрывов проводов на воздушных линиях электропередач в горных и предгорных районах Сочи.
"Борьба с последствиями снегопада и налипания снега на провода линий электропередачи (ЛЭП) в горных посёлках Сочи продолжается. Энергетики восстановили работу десятков трансформаторных подстанций и ЛЭП", - говорится в сообщении.
В энергетической компании уточнили, что в работах по восстановлению электроснабжения задействовано более 70 энергетиков и свыше 20 единиц спецтехники филиала "Россети Юг" и "Кубаньэнерго".
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Сочи спасатели убрали проломившее крышу дома дерево
