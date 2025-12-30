https://ria.ru/20251230/sochi-2065783433.html
В Сочи энергетики восстанавливают работу подстанций и ЛЭП
В Сочи энергетики восстанавливают работу подстанций и ЛЭП - РИА Новости, 30.12.2025
В Сочи энергетики восстанавливают работу подстанций и ЛЭП
Энергетики Сочи продолжают восстанавливать работу подстанций и ЛЭП в горных поселках в сложных погодных условиях, сообщили "Россети Юг". РИА Новости, 30.12.2025
сочи
краснодарский край
В Сочи энергетики восстанавливают работу подстанций в сложных погодных условиях