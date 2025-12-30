Рейтинг@Mail.ru
Разрушений на пляжах Сочи на фоне штормового предупреждения нет - РИА Новости, 30.12.2025
19:35 30.12.2025
Разрушений на пляжах Сочи на фоне штормового предупреждения нет
Разрушений и серьезных повреждений на пляжах Сочи на фоне штормового предупреждения нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2025
Разрушений на пляжах Сочи на фоне штормового предупреждения нет

Шторм в парке "Ривьера"
Шторм в парке Ривьера
© РИА Новости / Нина Зотина
Шторм в парке "Ривьера". Архивное фото
СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Разрушений и серьезных повреждений на пляжах Сочи на фоне штормового предупреждения нет, передает корреспондент РИА Новости.
Ряд Telegram-каналов сообщил во вторник, что якобы "шторм века" нанес сильные повреждения набережной в Сочи и разрушил прибрежные кафе, торговые точки и укрепления.
Последствия снегопада в Сочи
Синоптик рассказал, когда в Сочи прекратятся сильные снегопады
Вчера, 18:31
Как передает корреспондент РИА Новости, в Центральном районе Сочи на берегу моря действительно наблюдаются сильные волны, но повреждений на пляжах нет. Вся инфраструктура целая. На пандусах повреждений нет, убраны лежаки, а качели перенесены дальше от воды. На набережной гуляют люди, некоторые ходят семьями. На данный момент дождя и снега нет, а температура воздуха, согласно городским табло, около семи градусов тепла.
При этом в мэрии Сочи заявили журналистам, что распространившееся в сетях видео с поврежденными из-за шторма набережной и пляжа в Сочи было сделано в 2023 году, а в настоящий момент непогода не нанесла серьезных повреждений инфраструктуре пляжей в городе. Власти также призывали не поддерживать распространение фейков в сети.
Во вторник в сочинской администрации предупреждали об усилении волн на море. В мэрии отмечали, что по состоянию на утро на море фиксировался пятибалльный шторм.
Как сообщали РИА Новости в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю, на побережье Сочи и Сириуса 28-30 декабря прогнозируется шторм до шести баллов с высотой волн до 4,5 метров, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20-22 метров в секунду, в высокогорьях - до 30-35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавинной опасности.
Гостиницы на горном курорте Роза хутор в Красной поляне
Отели в Минводах и Сочи почти полностью заполнены на новогодние каникулы
Вчера, 17:21
 
СочиРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
