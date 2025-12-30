Разрушений на пляжах Сочи на фоне штормового предупреждения нет

СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Разрушений и серьезных повреждений на пляжах Сочи на фоне штормового предупреждения нет, передает корреспондент РИА Новости.

Ряд Telegram-каналов сообщил во вторник, что якобы "шторм века" нанес сильные повреждения набережной в Сочи и разрушил прибрежные кафе, торговые точки и укрепления.

Как передает корреспондент РИА Новости, в Центральном районе Сочи на берегу моря действительно наблюдаются сильные волны, но повреждений на пляжах нет. Вся инфраструктура целая. На пандусах повреждений нет, убраны лежаки, а качели перенесены дальше от воды. На набережной гуляют люди, некоторые ходят семьями. На данный момент дождя и снега нет, а температура воздуха, согласно городским табло, около семи градусов тепла.

При этом в мэрии Сочи заявили журналистам, что распространившееся в сетях видео с поврежденными из-за шторма набережной и пляжа в Сочи было сделано в 2023 году, а в настоящий момент непогода не нанесла серьезных повреждений инфраструктуре пляжей в городе. Власти также призывали не поддерживать распространение фейков в сети.

Во вторник в сочинской администрации предупреждали об усилении волн на море. В мэрии отмечали, что по состоянию на утро на море фиксировался пятибалльный шторм.