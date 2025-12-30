Рейтинг@Mail.ru
Власти Сочи опровергли сообщения о повреждении пляжей из-за шторма - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/sochi-2065754469.html
Власти Сочи опровергли сообщения о повреждении пляжей из-за шторма
Власти Сочи опровергли сообщения о повреждении пляжей из-за шторма - РИА Новости, 30.12.2025
Власти Сочи опровергли сообщения о повреждении пляжей из-за шторма
Власти Сочи заявили, что распространившееся в соцсетях видео с поврежденными из-за шторма набережными сделано в 2023 году, а сейчас серьезных повреждений на... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T18:58:00+03:00
2025-12-30T18:58:00+03:00
в мире
сочи
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921382310_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_0976738ad055e83136626e6afa9506d9.jpg
https://ria.ru/20251230/sochi-2065725928.html
https://ria.ru/20251230/sochi-2065750490.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921382310_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3a46c4cbdcb0c3e856113d40cbcaaf3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сочи, россия, краснодарский край
В мире, Сочи, Россия, Краснодарский край
Власти Сочи опровергли сообщения о повреждении пляжей из-за шторма

Власти Сочи опровергли сообщения о серьезном повреждении пляжей из-за шторма

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСнег в Сочи
Снег в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Снег в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Власти Сочи заявили, что распространившееся в соцсетях видео с поврежденными из-за шторма набережными сделано в 2023 году, а сейчас серьезных повреждений на пляжах нет, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.
Ряд Telegram-каналов сообщил во вторник, что якобы "шторм века" нанес сильные повреждения набережной в Сочи и разрушил прибрежные кафе, торговые точки и укрепления.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Сочи предупредили об усилении ветра и сильных осадках
Вчера, 17:09
"Видео набережной и пляжей Сочи, получивших повреждения во время шторма, было сделано в 2023 году. В настоящий момент непогода не повлекла серьезных повреждений инфраструктуре пляжей в Сочи. Просим не поддерживать распространение фейков в сети", - заявили в пресс-службе.
Там также показали фотографии пляжей, которые были сделаны сегодня, 30 декабря. Согласно им, серьезных разрушений на пляжах и набережных Сочи нет.
Как сообщали РИА Новости в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на побережье Сочи и Сириуса 28-30 декабря прогнозируется шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 метра, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20-22 метров в секунду, в высокогорьях - 30-35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавинной опасности.
Во вторник в сочинской мэрии предупреждали об усилении волн на море. В мэрии отмечали, что по состоянию на утро на море фиксировался пятибалльный шторм.
Последствия снегопада в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Синоптик рассказал, когда в Сочи прекратятся сильные снегопады
Вчера, 18:31
 
В миреСочиРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала