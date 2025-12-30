https://ria.ru/20251230/sochi-2065754469.html
Власти Сочи опровергли сообщения о повреждении пляжей из-за шторма
Власти Сочи опровергли сообщения о повреждении пляжей из-за шторма
Власти Сочи заявили, что распространившееся в соцсетях видео с поврежденными из-за шторма набережными сделано в 2023 году, а сейчас серьезных повреждений на...
Власти Сочи опровергли сообщения о повреждении пляжей из-за шторма
СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Власти Сочи заявили, что распространившееся в соцсетях видео с поврежденными из-за шторма набережными сделано в 2023 году, а сейчас серьезных повреждений на пляжах нет, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.
Ряд Telegram-каналов сообщил во вторник, что якобы "шторм века" нанес сильные повреждения набережной в Сочи
и разрушил прибрежные кафе, торговые точки и укрепления.
"Видео набережной и пляжей Сочи, получивших повреждения во время шторма, было сделано в 2023 году. В настоящий момент непогода не повлекла серьезных повреждений инфраструктуре пляжей в Сочи. Просим не поддерживать распространение фейков в сети", - заявили в пресс-службе.
Там также показали фотографии пляжей, которые были сделаны сегодня, 30 декабря. Согласно им, серьезных разрушений на пляжах и набережных Сочи нет.
Как сообщали РИА Новости в ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю
, на побережье Сочи и Сириуса 28-30 декабря прогнозируется шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 метра, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20-22 метров в секунду, в высокогорьях - 30-35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавинной опасности.
Во вторник в сочинской мэрии предупреждали об усилении волн на море. В мэрии отмечали, что по состоянию на утро на море фиксировался пятибалльный шторм.