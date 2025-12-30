Синоптик рассказал, когда в Сочи прекратятся сильные снегопады

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сильные снегопады прекратятся в Сочи в начале нового года, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что на данный момент в Сочи высота снежного покрова в горах местами составляет более метра.