Синоптик рассказал, когда в Сочи прекратятся сильные снегопады
Синоптик рассказал, когда в Сочи прекратятся сильные снегопады - РИА Новости, 30.12.2025
Синоптик рассказал, когда в Сочи прекратятся сильные снегопады
Сильные снегопады прекратятся в Сочи в начале нового года, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 30.12.2025
Синоптик рассказал, когда в Сочи прекратятся сильные снегопады
Синоптик Шувалов: сильные снегопады прекратятся в Сочи в начале нового года