30.12.2025
18:31 30.12.2025
Синоптик рассказал, когда в Сочи прекратятся сильные снегопады
Сильные снегопады прекратятся в Сочи в начале нового года, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 30.12.2025
сочи, красная поляна, краснодарский край, новый год, происшествия
Синоптик рассказал, когда в Сочи прекратятся сильные снегопады

© Фото : @AlekseiKopaigorodskii/TelegramПоследствия снегопада в Сочи
Последствия снегопада в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : @AlekseiKopaigorodskii/Telegram
Последствия снегопада в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сильные снегопады прекратятся в Сочи в начале нового года, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее глава Сочи Андрей Прошунин рассказал, что ночью в понедельник непогода затронула всю территорию города: на побережье наблюдали дождь со снегом, в горных сёлах прошли снегопады, в посёлке Красная поляна - метель.
"Снегопады будут идти еще по крайней мере сутки, 31 числа. А вот в начале нового года они прекратятся. Температура понизится в Краснодарском крае до 5-10 градусов ниже нуля в ночные часы - это достаточно значительно", - сказал Шувалов.
Синоптик отметил, что на данный момент в Сочи высота снежного покрова в горах местами составляет более метра.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Свежий снег поможет старту горнолыжного сезона на "Розе Хутор"
СочиКрасная ПолянаКраснодарский крайНовый годПроисшествия
 
 
