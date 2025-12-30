В Сочи предупредили об усилении ветра и сильных осадках

СОЧИ, 30 дек – РИА Новости. Мокрый снег переходящий в дождь на побережье Сочи, сильные осадки в Лазаревском районе и в предгорьях и горах курорта, а также усиление ветра до 23 метров в секунду прогнозируются в Сочи в течение дня, сообщили в городской администрации.
Как сообщали РИА Новости в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на побережье Сочи и Сириуса 28-30 декабря прогнозируется шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 метра, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20-22 метров в секунду, в высокогорьях - 30-35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавинной опасности.
"В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега, на побережье переходящего в дождь, в Лазаревском районе и в предгорьях и горах осадки сильные. Ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду и дальнейшее усиление волнения на море. Жителям и гостям Сочи рекомендовано соблюдать все необходимые меры предосторожности", - говорится в сообщении.
Местные власти также предупреждают об усилении волн на море. В мэрии отметили, что в настоящее время на море 5-балльный шторм.
В Сочи и Сириусе ожидают шторм до шести баллов
28 декабря, 12:25