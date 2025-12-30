Рейтинг@Mail.ru
В Сочи предупредили об усилении ветра и сильных осадках - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/sochi-2065725928.html
В Сочи предупредили об усилении ветра и сильных осадках
В Сочи предупредили об усилении ветра и сильных осадках - РИА Новости, 30.12.2025
В Сочи предупредили об усилении ветра и сильных осадках
Мокрый снег переходящий в дождь на побережье Сочи, сильные осадки в Лазаревском районе и в предгорьях и горах курорта, а также усиление ветра до 23 метров в... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T17:09:00+03:00
2025-12-30T17:09:00+03:00
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983788405_0:233:2603:1697_1920x0_80_0_0_f48d731d22a3a39c47c9869c611c1b11.jpg
https://ria.ru/20251228/shtorm-2065155887.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983788405_224:0:2539:1736_1920x0_80_0_0_ab28a97584d1fdf64a69b8df625ec782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
В Сочи предупредили об усилении ветра и сильных осадках

В Сочи в течение дня ожидаются сильные осадки и ветер до 23 м/с

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 30 дек – РИА Новости. Мокрый снег переходящий в дождь на побережье Сочи, сильные осадки в Лазаревском районе и в предгорьях и горах курорта, а также усиление ветра до 23 метров в секунду прогнозируются в Сочи в течение дня, сообщили в городской администрации.
Как сообщали РИА Новости в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на побережье Сочи и Сириуса 28-30 декабря прогнозируется шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 метра, есть угроза формирования смерчей над морем. Ожидаются сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер до 20-22 метров в секунду, в высокогорьях - 30-35 метров в секунду. В горах объявлено экстренное предупреждение о лавинной опасности.
"В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега, на побережье переходящего в дождь, в Лазаревском районе и в предгорьях и горах осадки сильные. Ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду и дальнейшее усиление волнения на море. Жителям и гостям Сочи рекомендовано соблюдать все необходимые меры предосторожности", - говорится в сообщении.
Местные власти также предупреждают об усилении волн на море. В мэрии отметили, что в настоящее время на море 5-балльный шторм.
Шторм - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Сочи и Сириусе ожидают шторм до шести баллов
28 декабря, 12:25
 
СочиРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала