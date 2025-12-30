В Сочи предупредили об усилении ветра и сильных осадках

"В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега, на побережье переходящего в дождь, в Лазаревском районе и в предгорьях и горах осадки сильные. Ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду и дальнейшее усиление волнения на море. Жителям и гостям Сочи рекомендовано соблюдать все необходимые меры предосторожности", - говорится в сообщении.