В Сочи расчищают улицы от снега после ночных снегопадов

"Всю ночь в Сочи шли снегопады. В прибрежной части выпало до 20 мм мокрого снега, в предгорьях – до 12 мм сухого. На расчистке улиц круглосуточно задействован спецтранспорт. Ночью федеральные, региональные и городские дорожники привлекали 311 специалистов и 194 единицы техники", - говорится в сообщении.