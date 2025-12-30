В Сочи расчищают улицы от снега после ночных снегопадов

https://ria.ru/20251230/sochi-2065725543.html
Около 200 единиц спецтехники расчищают улицы от снега после прошедших ночных снегопадов в Сочи, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 30.12.2025
В Сочи около 200 единиц спецтехники расчищают улицы от снега
СОЧИ, 30 дек – РИА Новости.
Около 200 единиц спецтехники расчищают улицы от снега после прошедших ночных снегопадов в Сочи, сообщили
в городской администрации.
В мэрии рассказали, что на побережье курорта высота снежного покрова после снегопадов составила 11 сантиметров, на Красной поляне - 77 сантиметров. Ранее в городской администрации сообщали об усилении неблагоприятных погодных условий в Сочи
: об усилении ветра до 21 метра в секунду, грозе, мокром снеге на побережье и сильном снеге в горах до 50-60 миллиметров.
"Всю ночь в Сочи шли снегопады. В прибрежной части выпало до 20 мм мокрого снега, в предгорьях – до 12 мм сухого. На расчистке улиц круглосуточно задействован спецтранспорт. Ночью федеральные, региональные и городские дорожники привлекали 311 специалистов и 194 единицы техники", - говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что в первую очередь расчищают маршруты общественного транспорта, где расположены объекты социального значения. Уточняется, что бригады использовали около 1,2 тонны противогололедных материалов.