Снегопад в Москве ненадолго прекратится только 1 января, рассказал синоптик
Снегопады в Москве прекратятся 1 января, во второй половине дня 2 января они возобновятся, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 30.12.2025
