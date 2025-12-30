Рейтинг@Mail.ru
Снегопад в Москве ненадолго прекратится только 1 января, рассказал синоптик - РИА Новости, 30.12.2025
19:32 30.12.2025
Снегопад в Москве ненадолго прекратится только 1 января, рассказал синоптик
Снегопад в Москве ненадолго прекратится только 1 января, рассказал синоптик
общество, москва, михаил леус, новый год
Общество, Москва, Михаил Леус, Новый год
Снегопад в Москве ненадолго прекратится только 1 января, рассказал синоптик

Прохожие на Красной площади в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Снегопады в Москве прекратятся 1 января, во второй половине дня 2 января они возобновятся, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Снегопады ослабеют в ночь на 1 января. Днем 1 января существенных осадков не ожидается. Без осадков ночью на 2 января. И во второй половине дня 2 января снег возобновится вновь", - сказал Леус.
