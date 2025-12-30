Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области у сотрудников ТЦК отбили мужчину - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/smi-2065784943.html
В Черниговской области у сотрудников ТЦК отбили мужчину
В Черниговской области у сотрудников ТЦК отбили мужчину - РИА Новости, 30.12.2025
В Черниговской области у сотрудников ТЦК отбили мужчину
Несколько жителей Черниговской области Украины отбили мужчину у сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, как на Украине называют военкоматы) и... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T23:58:00+03:00
2025-12-30T23:58:00+03:00
в мире
украина
черниговская область
нежин
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_0:120:2294:1410_1920x0_80_0_0_8c2c613d0522763d4f16fc7a920cd279.jpg
https://ria.ru/20251227/odessa-2065089920.html
https://ria.ru/20251006/kiev-2046688291.html
украина
черниговская область
нежин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_128:0:2167:1529_1920x0_80_0_0_28e4e8713c4d4f8909bcd14219a096bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, черниговская область, нежин, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Черниговская область, Нежин, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Черниговской области у сотрудников ТЦК отбили мужчину

Несколько жителей Черниговской области отбили мужчину у сотрудников ТЦК

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Несколько жителей Черниговской области Украины отбили мужчину у сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, как на Украине называют военкоматы) и помогавшего им полицейского, сообщает украинское издание "Страна".
"Насильственная мобилизация в Нежине Черниговской области. Трое сотрудников ТЦК и полицейский пытались затащить мужчину в свой "бусик" (микроавтобус - ред.), но в конфликт вмешались гражданские... Местные паблики пишут, что мужчину удалось отбить", - говорится в публикации СМИ в Telegram-канале, к которой прилагается видео с инцидентом.
Жители Одессы пытаются освободить мужчину, которого задержали сотрудники ТЦК - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Одессе жители отбили у ТЦК раненого мужчину, сообщают СМИ
27 декабря, 19:43
На кадрах сотрудники ТЦК и один полицейский пытаются затащить мужчину в транспорт, несмотря на его сопротивление, когда к "бусику" подходят несколько прохожих, заграждая собой дверь.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Сленговое слово "бусификация" распространилось на Украине со времени усиления мобилизации, когда военные начали задерживать граждан призывного возраста и силой усаживать их в микроавтобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
В Киеве насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Киеве сотрудники военкомата насильно мобилизовали мужчину с собакой
6 октября, 17:55
 
В миреУкраинаЧерниговская областьНежинДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала