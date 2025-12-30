В Черниговской области у сотрудников ТЦК отбили мужчину

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Несколько жителей Черниговской области Украины отбили мужчину у сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, как на Украине называют военкоматы) и помогавшего им полицейского, сообщает украинское издание "Страна".

"Насильственная мобилизация в Нежине Черниговской области . Трое сотрудников ТЦК и полицейский пытались затащить мужчину в свой "бусик" (микроавтобус - ред.), но в конфликт вмешались гражданские... Местные паблики пишут, что мужчину удалось отбить", - говорится в публикации СМИ в Telegram-канале, к которой прилагается видео с инцидентом.

На кадрах сотрудники ТЦК и один полицейский пытаются затащить мужчину в транспорт, несмотря на его сопротивление, когда к "бусику" подходят несколько прохожих, заграждая собой дверь.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

Сленговое слово "бусификация" распространилось на Украине со времени усиления мобилизации, когда военные начали задерживать граждан призывного возраста и силой усаживать их в микроавтобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат.