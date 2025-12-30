Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Европе до чертиков напуганы перспективами урегулирования на Украине
30.12.2025
13:11 30.12.2025
СМИ: в Европе до чертиков напуганы перспективами урегулирования на Украине
Перспективы плана по урегулированию на Украине пугают "до чертиков" Европу, которая не знает, как улучшить положение Киева, пишет издание Defense News.
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Olivier MatthysУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Перспективы плана по урегулированию на Украине пугают "до чертиков" Европу, которая не знает, как улучшить положение Киева, пишет издание Defense News.
Один высокопоставленный европейский дипломат признает, что Европа на данный момент не смогла оказать должной поддержки Киеву. При этом никто не знает, какие меры предпринять, чтобы изменить расклад в пользу Украины. Defense News указывает на то, что нынешний план по урегулированию предполагает сокращение численности ВСУ и не предусматривает четких гарантий безопасности для Киева.
"Мы все видим, к чему все идет. И это пугает нас до чертиков", - добавил дипломат.
О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле в свою очередь сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ.
