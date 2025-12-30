СМИ: в Европе до чертиков напуганы перспективами урегулирования на Украине

"Мы все видим, к чему все идет. И это пугает нас до чертиков", - добавил дипломат.

Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.