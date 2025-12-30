МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Перспективы плана по урегулированию на Украине пугают "до чертиков" Европу, которая не знает, как улучшить положение Киева, пишет издание Defense News.
Один высокопоставленный европейский дипломат признает, что Европа на данный момент не смогла оказать должной поддержки Киеву. При этом никто не знает, какие меры предпринять, чтобы изменить расклад в пользу Украины. Defense News указывает на то, что нынешний план по урегулированию предполагает сокращение численности ВСУ и не предусматривает четких гарантий безопасности для Киева.
"Мы все видим, к чему все идет. И это пугает нас до чертиков", - добавил дипломат.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ.