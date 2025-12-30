Совет Южного Йемена обвинил Саудовскую Аравию в агрессии, сообщают СМИ

"Произошедшее в Эль-Мукалле является односторонней агрессией со стороны Саудовской Аравии", - приводит телеканала слова источника в Переходном совете.

До этого лидер руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими попросил Саудовскую Аравию о военной помощи, чтобы заставить силы южан уйти из восточных провинций, которые они захватили в начале декабря.