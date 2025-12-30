Совет Южного Йемена обвинил Саудовскую Аравию в агрессии, сообщают СМИ

ДОХА, 30 дек - РИА Новости. Переходный совет Южного Йемена обвинил Саудовскую Аравию в агрессии после удара саудовских ВВС по йеменскому порту Эль-Мукалла, сообщает эмиратский спутниковый телеканал Sky News Arabiya.
"Произошедшее в Эль-Мукалле является односторонней агрессией со стороны Саудовской Аравии", - приводит телеканала слова источника в Переходном совете.
По словам собеседника телеканала, арабская коалиция в Йемене под руководством Саудовской Аравии после этого удара "осталась в прошлом".
Ранее коалиция заявила, что проводит операцию в порту административного центра восточной провинции Хадрамаут, города Эль-Мукалла, предупредив гражданских лиц о необходимости покинуть порт. Позднее коалиция раскрыла, что нанесла удары по доставленному на двух кораблях из ОАЭ военному грузу для захвативших власть в стратегически важных восточных провинциях Йемена силах сепаратистов юга.
До этого лидер руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими попросил Саудовскую Аравию о военной помощи, чтобы заставить силы южан уйти из восточных провинций, которые они захватили в начале декабря.
Саудовская Аравия во вторник заявила, что разочарована действиями Объединенных Арабских Эмиратов по поддержке сил Переходного совета юга Йемена, считает их угрозой своей национальной безопасности. Эр-Рияд также призвал ОАЭ вывести свои силы из Йемена и прекратить поддержку южан, добивающихся независимости.