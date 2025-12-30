Склад, где хранятся вещи Долиной, заполнен стройматериалами

По наблюдению корреспондента РИА Новости, на двухэтажном складе, где хранятся вещи Долиной, размещены и другие вещи. Здание находится в стадии ремонта. На первом этаже размещена мебель, чьи-то личные вещи, а также стройматериалы, там отсутствует даже черновая отделка. На втором этаже рабочие приступили к чистовым работам. Там в отдельном закрытом помещении, хранятся вещи певицы.