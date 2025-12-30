Рейтинг@Mail.ru
Склад, где хранятся вещи Долиной, заполнен стройматериалами
15:50 30.12.2025 (обновлено: 16:41 30.12.2025)
Склад, где хранятся вещи Долиной, заполнен стройматериалами
лариса долина, дело о квартире долиной, москва
Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Москва
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Склад, где хранятся вещи народной артистки РФ Ларисы Долиной, заполнен личными вещами и стройматериалами, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Telegram-канал Mash сообщил, что первую партию вещей, принадлежащих Долиной, привезли на склад в здание Федерации шахмат России (ФШР). Позднее ФШР опубликовала опровержение информации - склад находится во внутреннем дворе здания ФШР, но не имеет к ним отношения.
Обстановка у дома Долиной в Хамовниках - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Машина Долиной покинула территорию дома в Хамовниках спустя 25 минут
15:44
По наблюдению корреспондента РИА Новости, на двухэтажном складе, где хранятся вещи Долиной, размещены и другие вещи. Здание находится в стадии ремонта. На первом этаже размещена мебель, чьи-то личные вещи, а также стройматериалы, там отсутствует даже черновая отделка. На втором этаже рабочие приступили к чистовым работам. Там в отдельном закрытом помещении, хранятся вещи певицы.
Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила агентству, что Долина обещала покинуть квартиру до 5 января. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долины из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Долина опубликовала первый пост после переезда из дома Лурье
28 декабря, 12:21
 
Лариса Долина
 
 
