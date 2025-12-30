В Москве СК завершил расследование дела о публичных призывах к терроризму

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следователи завершили дело в отношении уроженки Подмосковья о публичных призывах к терроризму и деятельности, направленной против безопасности РФ, она предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
"Следственным отделом... завершено расследование уголовного дела в отношении уроженки Московской области. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), пунктом "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2023 году фигурантка публично распространила в одной из социальных сетей информацию с призывами к осуществлению террористической деятельности. Также она в январе 2024 года распространила в одной из соцсетей текстовые сообщения, направленные на призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ.
"В ходе предварительного следствия получены доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемых преступных деяний. Она объявлена в розыск. По ходатайству следствия в отношении обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ведомстве.
ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к терроризму
27 декабря, 09:50