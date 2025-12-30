Рейтинг@Mail.ru
Симоньян стала одним русскоязычным автором в топ-10 книг "Читай-города" - РИА Новости, 30.12.2025
18:06 30.12.2025
Симоньян стала одним русскоязычным автором в топ-10 книг "Читай-города"
Симоньян стала одним русскоязычным автором в топ-10 книг "Читай-города" - РИА Новости, 30.12.2025
Симоньян стала одним русскоязычным автором в топ-10 книг "Читай-города"
Роман главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" стал... РИА Новости, 30.12.2025
общество, москва, маргарита симоньян
Общество, Москва, Маргарита Симоньян
Симоньян стала одним русскоязычным автором в топ-10 книг "Читай-города"

Читай-город: Симоньян стала одним русскоязычным автором в топ-10 книг 2025 г

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Роман главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" стал единственной книгой русскоязычного автора в первой десятке самых лучших книг 2025 года по версии сети книжных магазинов "Читай-город".
В своем Telegram-канале сеть книжных магазинов выложила Топ-100 лучших книг за 2025 год. Роман Симоньян стал единственной книгой русскоязычного автора, которая попала в первую десятку рейтинга.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Четвертое место - "В начале было Слово — в конце будет Цифра" Маргарита Симоньян", - говорится в сообщении.
Также в первую десятку вошли философский роман японского автора Гэнки Кавамуры "Если все кошки в мире исчезнут", "Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению" Джона Стрелеки, "Бог всегда путешествует инкогнито" Лоран Гунель, "Хороших девочек не убивают" Холли Джексон, "Скорбь Сатаны" Марии Корелли, продолжение саги "Голодные игры" — "Рассвет Жатвы" Сьюзен Коллинз, "Перекрёсток Воронов" Анджея Сапковского, "Ониксовый шторм" Ребекки Яррос и "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Клейсона.
Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в издательстве "АСТ", этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами. Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.
