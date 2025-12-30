Симоньян стала одним русскоязычным автором в топ-10 книг "Читай-города"

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Роман главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" стал единственной книгой русскоязычного автора в первой десятке самых лучших книг 2025 года по версии сети книжных магазинов "Читай-город".

В своем Telegram-канале сеть книжных магазинов выложила Топ-100 лучших книг за 2025 год. Роман Симоньян стал единственной книгой русскоязычного автора, которая попала в первую десятку рейтинга.

"Четвертое место - "В начале было Слово — в конце будет Цифра" Маргарита Симоньян", - говорится в сообщении.

Также в первую десятку вошли философский роман японского автора Гэнки Кавамуры "Если все кошки в мире исчезнут", "Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению" Джона Стрелеки, "Бог всегда путешествует инкогнито" Лоран Гунель, "Хороших девочек не убивают" Холли Джексон, "Скорбь Сатаны" Марии Корелли, продолжение саги "Голодные игры" — "Рассвет Жатвы" Сьюзен Коллинз, "Перекрёсток Воронов" Анджея Сапковского, "Ониксовый шторм" Ребекки Яррос и "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Клейсона.