Роман Симоньян возглавил топ-30 книг издательства АСТ в 2025 году
Роман Симоньян возглавил топ-30 книг издательства АСТ в 2025 году - РИА Новости, 30.12.2025
Роман Симоньян возглавил топ-30 книг издательства АСТ в 2025 году
Роман главреда международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян занял первое место среди лучших книг 2025 года по версии... РИА Новости, 30.12.2025
москва
маргарита симоньян
захар прилепин
гузель яхина
общество
москва
Новости
ru-RU
Роман Симоньян возглавил топ-30 книг издательства АСТ в 2025 году
Роман Симоньян занял первое место в топ-30 книг издательства АСТ в 2025 году
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Роман главреда международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян занял
первое место среди лучших книг 2025 года по версии издательства АСТ.
«
"Топ-30 рейтинг издательства АСТ: Маргарита Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра", — говорится в публикации в Telegram-канале.
В пятерку лидеров также вошли роман автора франшизы "Голодные игры" Сьюзен Коллинз — "Рассвет Жатвы", новая часть истории Ведьмака Анджея Сапковского под названием "Перекресток Воронов", темное фэнтези Джея Кристоффа "Империя проклятых", а также произведение Холли Джексон "Хорошая девочка — плохая компания".
В первую десятку попали книги и других российских писателей: "Тума" Захара Прилепина
и "Эйзен" Гузель Яхиной
.
В топ-10 по версии сети магазинов "Читай-город" произведение Симоньян стало единственной книгой русскоязычного автора.
Новый роман медиаменеджера вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных магазинах "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в АСТ, этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с библейскими пророчествами.
Главред "России сегодня" и телеканала RT уточнила, что все гонорары от продаж ее книг идут на помощь людям.